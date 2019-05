Żegnają Laudę. "Na zawsze pozostaniesz w naszych sercach. Ciao, Niki"

W latach 1997 i 2005 Lauda przeszedł przeszczepy nerki. W sierpniu 2018 poddano go transplantacji płuca. Pięć miesięcy później zmagał się z ostrą grypą, na kilka dni trafił do szpitala.

W wydanym w nocy z poniedziałku na wtorek oświadczeniu rodzina mistrza poinformowała o jego śmierci.



Młodsi koledzy od rana żegnają Laudę w mediach społecznościowych.



Lieber Niki... pic.twitter.com/BLxi3pL33G — Nico Rosberg (@nico_rosberg) 21 maja 2019





"Niki, dziękuję ci za wszystko, co dla mnie zrobiłeś. Nauczyłem się od ciebie bardzo dużo (…) Ja i 100 milionów twoich fanów na całym świecie, których zainspirowałeś do tego, by nie poddawać się nawet w najtrudniejszych chwilach, myślimy o tobie i twojej rodzinie" - zapewnił Niemiec Nico Rosberg, który po tytuł w F1 sięgnął w roku 2016.



"Odeszła legenda. Spoczywaj w pokoju, Niki" - napisał Jenson Button, mistrz sezonu 2009.



A legend has left us. Rest in peace Niki #nikilaudahttps://t.co/YZPnlzpEl0 — Jenson Button (@JensonButton) 21 maja 2019







#RIPNikiLauda

I’ll miss you mate.

@vladimirrys⁩ pic.twitter.com/Oy3xHAfyLB — Mark Webber (@AussieGrit) 21 maja 2019





"Będzie mi ciebie brakować, kolego" - wyznał Australijczyk Mark Webber, który karierę w F1 zakończył pięć lat temu.







Hołd Laudzie oddają też zespoły. "Znakomitość na torze i poza nim. W tych trudnych chwilach myślami jesteśmy z jego rodziną, przyjaciółmi i znajomymi" - poinformował Williams, w barwach którego jeździ Robert Kubica.

Trzeci z tytułów, w roku 1984, Lauda zdobył jako zawodnik McLarena. "Niki na zawsze zapisał się historii. Odszedł nasz przyjaciel" - oświadczono na stronie brytyjskiej ekipy.



A true great of the sport both in and out of the car. RIP Niki.



The thoughts of everyone at Williams are with his family, friends, and colleagues at this difficult time. pic.twitter.com/PFRzFy27KE — ROKiT WILLIAMS RACING (@WilliamsRacing) 21 maja 2019







Niki, 1949 - 2019 pic.twitter.com/tMPi7s2ODE — Mercedes-AMG F1 (@MercedesAMGF1) 21 maja 2019