Nieuleczalnie chory chłopiec poruszył serca. Pod oknami znalazł bolid Hamiltona

Harry Shaw choruje na mięsaka Ewinga, rzadką odmianę złośliwego nowotworu kości. W kwietniu lekarze dawali mu tydzień życia. Nie ma szans na jego wyleczenie, dlatego rodzice robią wszystko, by choć na chwilę uśmiech mógł zagościć na jego twarzy.

Wielka inspiracja

Chłopiec jest fanem wyścigów, dlatego z pomocą przyszli Hamilton - obecny mistrz świata Formuły 1 - i jego zespół. - To przyniosło uśmiech w jego życiu, kiedy, nie oszukujmy się, tych chwil radości zostało mu bardzo niewiele - komentowała jego mama Charlotte Shaw.

Bez sensacji w Hiszpanii. Kubica najwolniejszy Zespół Mercedesa... czytaj dalej » Wszystko zaczęło się od nagrania w mediach społecznościowych, w którym Harry zwrócił się do swojego idola. "Cześć, Lewisie Hamiltonie. Życzę ci powodzenia w zwycięstwie w Hiszpanii i dziękuję za wszystkie prezenty. Dużo miłości od Harry'ego i do widzenia" - taka wiadomość przed Grand Prix Hiszpanii trafiła do pięciokrotnego mistrza świata.

I Hamilton wygrał na torze w Katalonii, wyprzedzając kolegę z zespołu Valtteriego Bottasa i Maksa Verstappena z Red Bulla. Kosztem Fina awansował też na pierwsze miejsce w klasyfikacji kierowców. - Dziś moją wielką inspiracją był chłopiec, który przysłał mi tę wiadomość. Był moim duchowym aniołkiem - mówił po wyścigu wyraźnie poruszony Brytyjczyk.

"Twój przyjaciel Lewis"

Później młodemu kibicowi Hamilton poświęcił wpis na Instagramie. "Harry, nie zdajesz sobie sprawy z tego, ile znaczy dla mnie ta wiadomość. Dziękuję tobie bardzo, jesteś moją inspiracją. Postaram się napełnić cię dumą. Jesteś takim silnym chłopcem. Życzę ci, żebyś pozostał tak silny, jak jesteś. Chcę, żeby cały świat dowiedział się, jak jesteś silny" - napisał brytyjski kierowca, podpisując się: twój przyjaciel Lewis.



Wyświetl ten post na Instagramie. Harry, you don’t know how much this message means to me buddy. Thank you so much, you are my inspiration today Harry. I will try to make you proud. You are such a strong boy, I wish I was as strong as you, I wanted the world to see how strong you are and ask everyone to send their best wishes and prayers to you during this hard time. Sending you love Harry. God bless you. Your friend, Lewis #keepfighting #nevergiveup #wewinandwelosetogether Post udostępniony przez Lewis Hamilton (@lewishamilton) Maj 12, 2019 o 2:59 PDT

Na tym jednak nie koniec. W poniedziałek pod dom chłopca zajechała ciężarówka Mercedesa, w której znajdował się prawdziwy bolid z należącym do Hamiltona numerem 44. Samochód Formuły 1 zaparkował pod oknami domu pięciolatka.

Harry, który z racji postępującej choroby musi stale przebywać w domu, po raz pierwszy od trzech tygodni wyszedł na dwór, by zobaczyć niespodziankę od Mercedesa. Do zdjęć pozował uśmiechnięty od ucha do ucha - z czapeczką, rękawicami wyścigowymi i trofeum Hamiltona za zwycięstwo w Hiszpanii.

- Nie mógł uwierzyć, że Lewis Hamilton mówił o nim i zadedykował mu zwycięstwo w wyścigu. W tych czarnych chwilach Mercedes zabrał nas w dużo lepsze miejsce - powiedział ojciec chorego chłopca.

Włączy się w zbiórkę

"Brak nam słów na wsparcie, jakie otrzymaliśmy od Mercedesa, Lewisa Hamiltona i całej społeczności F1. Harry uwielbia samochody i wyścigi. Życzylibyśmy sobie tylko, żeby do tego wszystkiego doszło w innych okolicznościach" - podziękował potem jeszcze na Twitterze.

Mercedes dodatkowo zapowiedział, że włączy się w zbiórkę na rzecz badań nad złośliwym nowotworem, który zabiera Harry'ego.