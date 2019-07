Były mistrz świata F1: z psychologiem spędzałem po dwie godziny dziennie

Szefowa Kubicy zdziwiona. "Kto powiedział, że Robert zostanie zastąpiony?" Claire Williams,... czytaj dalej » Mistrzostwo, jedyne w karierze, wywalczył w roku 2016. Lewisa Hamiltona, partnera z ekipy Mercedesa, pokonał wtedy o pięć punktów.

Tytuł zgarnął 27 listopada, 2 grudnia zaszokował wszystkich - ogłosił, że sport rzuca w kąt. Postawił na rodzinę, z żoną Vivian doczekali się dwójki dzieci.



Teraz 34-letni Niemiec opowiedział, co pomagało mu w F1 przetrwać.

Rosberg: jak to dobrze, że nie siedzę już w bolidzie

- Od samego początku wiedziałem, że musi być jakiś sposób, by lepiej przygotować się mentalnie. By być mocniejszym psychicznie. Zatrudniłem psychologa, który pomagał mi przez całą karierę. Czasami spędzałem z nim po dwie godziny co drugi dzień. Te zajęcia rzeczywiście bardzo mi pomagały, właśnie dzięki nim pokonałem Lewisa - stwierdził Rosberg.