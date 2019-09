Woli odejść z F1, niż przejść do Williamsa. "Nie chcę jeździć z tyłu"

Robert Kubica po krótkiej przerwie wróci wkrótce do walki o punkty mistrzostw świata. Sam przyznaje jednak, że będzie o nie trudno. - Straty, jakie mamy do innych, są znaczne. Zniwelować je będzie bardzo trudno - powiedział polski kierowca przed kamerą TVN24.

Hulkenberg debiutował w F1 właśnie w barwach Williamsa - pierwsze jazdy testowe z jego udziałem miały miejsce w 2007 roku, a w 2010 został pełnoprawnym kierowcą i brał udział w Grand Prix. Później jeździł w barwach Force India (2011-2012 i 2014-2016), Saubera, a od 2017 roku był kierowcą Renault. Jednak francuski zespół poinformował, że nie przedłuży umowy z Niemcem.

Dokąd ostatecznie trafi Hulkenberg? Na ten moment nie wiadomo. Na pewno nie będzie to team Haas. - Rozmawiałem poważnie z Haasem, ale z różnych powodów nie było nam po drodze - przyznał.

- Tak, rozmawialiśmy, ale nigdy nie uzgodniliśmy warunków kontraktu - powiedział szef amerykańskiego zespołu, Gunther Steiner.

- Myślę, że Hulkenberg ma inne opcje. Poinformowałem go, że idziemy w innym kierunku. Nico jest dorosłym człowiekiem, który siedzi w tym biznesie od dawna. Mam nadzieję, że znajdzie dla siebie odpowiednie miejsce i zobaczymy go w przyszłym roku, bo na to zasługuje - dodał.

On nie chce do Williamsa

Szanse na to, że Hulkenberg zostanie następcą Roberta Kubicy w Williamsie, są nikłe. - Nie chcę, żeby zabrzmiało to tak, jakbym miał coś do Williamsa. Chodzi mi o ogół. Choć bardzo chciałbym dalej jeździć w Formule 1, musi to mieć sens. Po dziesięciu latach w tej serii, naprawdę nie chcę jeździć kompletnie z tyłu stawki - podkreślił na łamach serwisu gptoday.net.

Na ten moment najbliżej mu do Alfa Romeo - Hulkenberg na bardzo dobre relacje z szefem zespołu, Federicem Vasseurem.

- Znamy się od wielu lat, co oczywiście nie zaszkodzi. Jednak nie wszystko jest w moich rękach. Wiem, jaki jest tam układ i kto podejmuje decyzje. Nie mogę zrobić nic więcej. Nadal jest szansa, że zostanę (w F1), ale w tym biznesie nigdy nie możesz być pewnym jutra - podkreślił.

Znany jest już następca Hulkenberga w Renault. Będzie nim 22-letni Esteban Ocon. Oprócz Francuza w zespole pozostanie Australijczyk Daniel Ricciardo.