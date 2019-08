Auta elektryczne muszą poczekać. Huelkenberg zamierza walczyć o miejsce w Formule 1

To co najlepsze w sezonie 2018/2019 Formuły E! Wszystkie wyścigi na żywo na antenach Eurosportu.

15.07 | Wyścigi Formuły E cieszą się coraz większą popularnością. - Chcemy pokazać zalety elektrycznych samochodów, by kojarzyły się z przyjemną jazdą i świetnymi wynikami - przyznał w rozmowie TVN24 Alexander Sims, kierowca wyścigowy zespołu BMW i Andretti Motorsport.

Lider Formuły 2 testował samochód Mercedesa Mercedes HQ to... czytaj dalej » Kontrakt Huelkenberga z Renault wygasa po zakończeniu tego sezonu. Na razie jego angaż na 2020 rok jest niepewny. W mediach pojawiają się różne scenariusze. Jedna z możliwości to podpisanie umowy z ekipą Haasa, z której najprawdopodobniej odejdzie Romain Grosjean. Ale inna plotka głosiła, że Huelkenberg może się związać z Formułą E.

- Nie jestem jeszcze na to gotowy - powiedział niemiecki kierowca. - Podoba mi się to, co teraz robię. Wszystko oczywiście będzie zależeć od zastanych możliwości, ale na ten moment skupiam się wyłącznie na Formule 1 - zaznaczył.

Taka jest F1

Sezon 2019 nie jest szczególnie udany dla Huelkenberga, który na dwanaście wyścigów tylko czterokrotnie zdobywał punkty. W klasyfikacji generalnej kierowców zajmuje 14. miejsce ze stratą pięciu do będącego na jedenastej pozycji kolegi z teamu Daniela Ricciardo.

- Plotki są nieodłączne, taka jest F1. Jestem całkiem pewien, że uda się w niej pozostać. Pod tym względem niewiele się zmieniło - zapewnił.