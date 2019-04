Dwukrotny mistrz świata F1 wraca do ścigania

"W Micku widzę Michaela". Jeden test i Schumacher junior robi furorę w Formule 1 Mick Schumacher... czytaj dalej » Po tytuły sięgał jeszcze w ubiegłym wieku, w sezonie 1998 i następnym. Karierę, tę w elicie sportów motorowych, zakończył w roku 2001. Potem startował w niemieckiej serii samochodów turystycznych (DTM).

"Żeby zostać wielkim kierowcą, trzeba być wielkim samolubem"

W marcu 2017 Fin odwiedził tor Suzuka w Japonii, po raz pierwszy od długich 16 lat. Rok później wziął tam udział w paradzie zabytkowych już bolidów - prowadził maszynę MP4/13, którą wywalczył pierwsze z mistrzostw. Podobało mu się bardzo - i tor, i powitanie zgotowane przez kibiców.



- Postanowiłem wrócić to ścigania właśnie na Suzuce, gdzie w sezonie 1998 zapewniłem sobie tytuł - oświadczył. Za kierownicą McLarena 720S GT3 stanie do rywalizacji w 10-godzinnym wyścigu, będącym jedną z rund Intercontinental GT Challenge.



Po raz ostatni pędził po torze w długodystansowym Intercontinental Le Mans Cup w chińskim Zhuhai w roku 2011, prowadząc Mercedesa SLS GT.



Powrót do F1? Nie ma mowy. - Żeby zostać wielkim kierowcą, trzeba być wielkim samolubem - tłumaczył w 2007 roku. - Na pierwsze zwycięstwo czekałem siedem lat, co wymagało dużej dawki cierpliwości. Gdybym teraz wrócił, takiej cierpliwości już bym nie miał. W F1 jest przeogromna presja, która wpłynęła na moją decyzję o zakończeniu kariery. Nie dawałem rady żyć w takim napięciu. Było, minęło.