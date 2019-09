Szpitalny oddział Schumachera przypomina twierdzę. "Zapewniam, że jest świadomy"

Video: tvn24

Schumacher w coraz lepszym stanie. "Może sam oddychać, może...

11.09 | - Można wdrożyć pełną rehabilitację. Nie mówimy tylko o rehabilitacji ruchowej, czyli wzmacnianiu mięśni. Przez długie leżenie utracił dużo masy mięśniowej - opowiada we "Wstajesz i wiesz" o kolejnych etapach leczenia Michaela Schumachera neurochirurg Artur Zaczyński. Niemiec we wtorek wrócił z kliniki do domu.

