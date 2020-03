Mercedes produkuje sprzęt dla chorych na COVID-19. "Pomoże ratować życie"

Były szef F1 apeluje: odwołać sezon, to jedyne bezpieczne rozwiązanie Publicznie... czytaj dalej » Chodzi o sprzęt CPAP, utrzymujący stałe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych. Pomaga on dostarczać tlen do płuc bez konieczności posiadania respiratora. Wykorzystywany jest też w Chinach i we Włoszech.

Po wybuchu pandemii okazało się, że w brytyjskich szpitalach jest go zbyt mało. Mercedes ruszył z pomocą, rozpoczynając współpracę z inżynierami i lekarzami z Uniwersytetu Londyńskiego oraz działającego pod jego szyldem szpitala (UCLH).

Próba, potem masowa produkcja

Jak pisze BBC, od powstania pomysłu do jego realizacji minął zaledwie tydzień. Pierwsze egzemplarze urządzenia, w sumie 40, trafiły właśnie do szpitala uniwersyteckiego oraz trzech innych londyńskich placówek.

Zgodę na stosowanie pierwszych egzemplarzy wydała już Agencja ds. Regulacji Leków i Produktów Opieki Zdrowotnej (MHRA).

W tym tygodniu zostaną poddane one próbom. Jeśli te przebiegną pomyślnie, produkcja będzie mogła ruszyć pełną parą. Według angielskiego portalu, Mercedes-AMG-HPP, czyli firma inżynierii mechanicznej zespołu, jest w stanie produkować tysiąc urządzeń dziennie.

Respiratory dla najbardziej potrzebujących

Według raportów z Włoch, blisko połowa pacjentów korzystających z CPAP uniknęła konieczności korzystania z inwazyjnej wentylacji mechanicznej, czyli podłączania do respiratorów. Brytyjczycy liczą, że u nich będzie podobnie.

Urządzenia te pomogą ratować życie i powodują, że respiratory, których mamy ograniczoną liczbę, będą przekazywane tylko najbardziej chorym – wyjaśnia prof. Mervyn Singer z UCLH.



A breathing aid that can help keep coronavirus patients out of intensive care has been created in under a week. UCL engineers worked with clinicians at UCLH and Mercedes Formula One to build the device, which delivers oxygen to the lungs without needing a ventilator. (CPAP) pic.twitter.com/GcC8oNAHRf — KKANDOO ENGLISH (@KKANDOOENGLISH) March 30, 2020





Niepewny sezon

Sezon miał wystartować w połowie marca Melbourne. Przez pandemię choroby, którą wykryto także u pracowników F1, Grand Prix Australii odwołano. Potem przełożono na późniejsze - wciąż nieznane - terminy wyścigi w Bahrajnie, Chinach, Holandii, Hiszpanii i Wietnamie.

19 marca poinformowano, że nie przełożone, a odwołane zostaje Grand Prix Monaco, co oznacza, że impreza nie odbędzie się po raz pierwszy od roku 1954.