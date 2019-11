Media: Kubica ma zostać w F1. Coraz bliżej podpisania kontraktu

Robert Kubica po krótkiej przerwie wróci wkrótce do walki o punkty mistrzostw świata. Sam przyznaje jednak, że będzie o nie trudno. - Straty, jakie mamy do innych, są znaczne. Zniwelować je będzie bardzo trudno - powiedział polski kierowca przed kamerą TVN24.

Kierowcy Ferrari wezwani na dywanik. "To się nie może powtórzyć" Sebastian Vettel... czytaj dalej » Kubica już wcześniej ogłosił, że po zakończeniu tegorocznych zmagań opuści Williamsa, w którym był jednym z kierowców wyścigowych. Był to jego pierwszy sezon w F1 od 2010 roku - w lutym 2011 uległ wypadkowi w rajdzie i od tego czasu walczył o powrót do cyklu.

"Coraz bliżej podpisania umowy"

Jego przyszłość wciąż jest niepewna. On sam mówił niedawno, że najbardziej zależy mu na tym, aby mógł się ścigać, niekoniecznie w Formule 1. W dziewięciu pozostałych teamach wszystkie miejsca na sezon 2020 są już obsadzone.



"Źródła poinformowały gptoday.net, że Kubica jest coraz bliżej podpisania umowy z Racing Point. Mający siedzibę w Silverstone zespół potwierdził już, że w przyszłym roku reprezentować go będą Sergio Perez i Lance Stroll. Kubica współpracowałby z nimi przy usprawnianiu samochodu" - napisano na stronie internetowej serwisu.

Propozycja z Haasa