McLaren zmieni dostawcę silników. Chce nawiązać do sukcesów sprzed lat

Apelacja odrzucona. Kubica zachował wywalczony punkt Robertowi Kubicy... czytaj dalej » "To będzie powrót do wcześniejszej współpracy, a Mercedes będzie wyposażał bolidy McLarena w silniki" - podał również w swym internetowym wydaniu magazyn "Auto, Motor i Sport" dodając, że porozumienie podpisano w czasie Grand Prix Rosji w Soczi.

Powrót do przeszłości

Dotychczasowa umowa w tym zakresie z firmą Renault kończy się pod koniec 2020 roku.

Brytyjski team wyposażony był w latach 1995-2014 w silniki niemieckiej firmy.

We wspomnianym czasie kierowcy McLarena trzykrotnie zdobyli mistrzostwo świata, Fin Mika Hakkinen - 1998 i 1999 oraz Brytyjczyk Lewis Hamilton w 2008 roku. Raz McLarenowi przypadło pierwsze miejsce w klasyfikacji konstruktorów.