Hamilton znów wybuchł. "To katastrofa"

FIA reaguje na problem "dobijania" bolidów. Mercedes może wpaść z deszczu pod rynnę Międzynarodowa... czytaj dalej » "To jest katastrofa..." - powiedział przez radio Hamilton.

Tak ocenił prowadzone w Kanadzie próby nowych ustawień zawieszenia mających na celu wyeliminowanie niestabilnego zachowania maszyny, która przy dużych prędkościach podskakuje na torze.



Nie pomogło zmodernizowanie tylnego skrzydła dociskowego, także nowe ustawienia zawieszenia nie dały dotychczas pożądanych rezultatów.



Już po zakończeniu treningu wyjaśnił, że takim sprzętem nie da się szybko pojechać.



"Wszystko, co robimy z tym bolidem, nie działa. Próbujemy różnych ustawień, efektów nie widać" - podkreślił Brytyjczyk, który kilka dni oficjalnie ogłosił, że dysponując takim jak obecnie samochodem, nie ma najmniejszych szans, aby walczył o tytuł.

Russell też ma pretensje

Niemal od początku sezonu Hamilton narzeka na bolid Mercedesa. Zastrzeżenia do sprzętu, choć nie tak poważne, ma także drugi kierowca teamu Brytyjczyk George Russell. Obaj głośno narzekają na zawieszenie, na niestabilność maszyny w szybkich zakrętach, a także na warunki pracy za kierownicą, które doprowadzają do bólu pleców.



W Montrealu Hamilton nawet przyznał, że tegoroczny Mercedes to najgorszy w prowadzeniu bolid, jakim kiedykolwiek jeździł po tym torze.



Negatywne wypowiedzi Hamiltona próbuje od dłuższego czasu łagodzić szef teamu Toto Wolff. Austriak przyznał, że wie o problemach ze sprzętem, ale zespół intensywnie pracuje nad ich rozwiązaniem, poprawa - jak zapewniał Wolff - miała nastąpić właśnie w Kanadzie. Na razie po dwóch piątkowych treningach nic nie wskazuje na to, że inżynierowie teamu sobie z tym poradzili.

PROGRAM WEEKENDU W MONTREALU:

Sobota

19:00 – trzeci trening

22:00 – kwalifikacje



Niedziela

20:00 – wyścig

Klasyfikacja MŚ (po 8 z 22 zawodów):



1. Max Verstappen (Holandia/Red Bull) 150 pkt

2. Sergio Perez (Meksyk/Red Bull) 129

3. Charles Leclerc (Monako/Ferrari) 116

4. George Russell (W. Brytania/Mercedes) 99

5. Carlos Sainz (Hiszpania/Ferrari) 83

6. Lewis Hamilton (W. Brytania/Mercedes) 62

7. Lando Norris (W. Brytania/McLaren) 50

8. Valtteri Bottas (Finlandia/Alfa Romeo) 40

9. Esteban Ocon (Francja/Alpine) 31

10. Pierre Gasly (Francja/AlphaTauri) 16

...

18. Guanyu Zhou (Chiny/Alfa Romeo) 1