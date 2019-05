Pięciokrotny mistrz świata żegna Laudę. "Kocham cię, stary"

Bolid płonął jak pochodnia, wdychającego trujące opary Laudę ratowali inni kierowcy W latach 70.... czytaj dalej » Lauda zmarł w poniedziałek, o czym poinformowali jego najbliżsi. Miał 70 lat. "Będzie mi brakowało naszych rozmów, śmiechu, uścisków po wspólnie wygrywanych wyścigach. Dziękuję za to, że byłeś jasnym światłem w moim życiu" - napisał Hamilton.



Jako doradca Austriak pomógł Mercedesowi wywalczyć pięć tytułów mistrza świata kierowców - cztery Hamiltonowi, jeden Nico Rosbergowi - i pięć tytułów w gronie konstruktorów.

"Niki to był supergość"

Miał problemy ze zdrowiem, w latach 1997 i 2005 przeszedł przeszczepy nerki, w sierpniu 2018 poddano go transplantacji płuca. Pięć miesięcy później zmagał się z ostrą grypą, na kilka dni trafił do szpitala.



W przebogatej karierze mistrzem zostawał trzy razy - w sezonach 1975, 1977, 1984. Startował w 171 wyścigach, wygrał 25 z nich. W roku 1976 na torze Nuerburgring uciekł śmierci, kiedy prowadzone przez niego Ferrari z potężną siłą uderzyło w bandę i stanęło w płomieniach. Ratowali go inni kierowcy. Był w stanie krytycznym, ksiądz udzielił mu ostatniego namaszczenia.



Nieprawdopodobne, ale już 40 dni później znowu prowadził bolid.

Źródło: PAP/EPA Hamilton żegna swojego mistrza



- Niki to był supergość - wspomina Laudę Bernie Ecclestone, który Formule 1 szefował przez blisko 40 lat, do stycznia 2017. - Fani kochali go na całym świecie. Nie pamiętam, by ktoś powiedział na niego coś złego.



- Nazywał rzeczy po imieniu, niczego nie komplikował - twierdzi były kierowca Australijczyk Mark Webber. - Absolutna ikona, po której pozostanie ogromna pustka.