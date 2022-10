Lewis Hamilton zdecydował, co dalej z jego karierą

21.05 | Nie żyje Niki Lauda - legendarny kierowca Formuły Jeden, trzykrotny mistrz świata. Austriak zmarł w wieku 70 lat. W ostatnich miesiącach miał poważne problemy zdrowotne z płucami i nerkami. Niki Lauda w 1976 miał groźny wypadek podczas jednego z wyścigów - inni kierowcy w ostatniej chwili wyciągnęli go z płonącego bolidu. Mimo poparzeń i uszkodzonych płuc półtora miesiąca później wrócił na tor. A rok później zdobył kolejne mistrzostwo. O znaczeniu zwycięstw i porażek Lauda mówił trzy lata temu, gdy młodszy mistrz Formuły Jeden, Lewis Hamilton, wręczał mu nagrodę za całokształt osiągnięć.

Wcześniej pojawiały się wątpliwości, czy Hamilton będzie chciał dłużej ścigać się w Formule 1. Teraz jednak wydaje się to niemalże przesądzone.

Źródło: Getty Images Lewis Hamilton nie ma dość ścigania w F1

Hamilton zostanie w Mercedesie

Roszady w zespołach F1. Gasly i de Vries zmienią pracodawców Pierre Gasly... czytaj dalej » - Zamierzamy zawrzeć kolejną umowę - zdradził wybitny kierowca w rozmowie z BBC. - Powiedziałbym, że usiądziemy i omówimy to w ciągu najbliższych kilku miesięcy. Moim celem jest nadal być z Mercedesem. Jestem z nimi od 13 roku życia. I to naprawdę jest moja rodzina. Mercedes-Benz utknął ze mną na dobre i na złe - zażartował Hamilton.

Brytyjski kierowca czuje wdzięczność wobec swojego aktualnego pracodawcy i dlatego nie chce go zmieniać.

- Trzymali się ze mną, gdy byłem wyrzucany ze szkoły. Przeszliśmy razem także przez wszystko, co działo się w 2020 roku. Byli ze mną, kiedy popełniałem błędy. Mamy wspólne wzloty i upadki. Dlatego naprawdę wierzę w tę markę i w ludzi, którzy są w organizacji. Chcę być dla nich najlepszym kolegą z zespołu, jakim mogę być. Myślę, że razem możemy być jeszcze silniejsi - ocenił.

Mimo upływu lat Hamilton ciągle czuje pasję i zamierza jak najlepiej rywalizować w F1.

- Chcę dalej się ścigać - zapewnił. - Uwielbiam to. Robię to od 30 lat i nie czuję, że powinienem przestać. Myślę, że nadal uczciwie zarabiam na swoje utrzymanie. Ciągle chcę być lepszy. Jestem tu z czystej miłości do pracy w Mercedesie. Więc tak, będziecie musieli zostać ze mną na dłużej - zakończył słynny kierowca.