Rasistowska obelga w F1. "Język dyskryminacyjny i niedopuszczalny"

Rasistowskiego określenia Piquet dopuścił się, zarzucając Hamiltonowi niewłaściwe prowadzenie samochodu w pierwszym zakręcie. Dodał, że Brytyjczyk ma "szczęście", że w ogóle może kontynuować wyścig.

Skąd takie emocje u byłego kierowcy F1? Jego córka, Kelly, jest dziewczyną Verstappena.

Stanowcza reakcja Lewisa Hamiltona

"To coś więcej niż język. Te archaiczne sposoby myślenia muszą się zmienić. Nie ma na nie miejsca w naszym sporcie. Przez całe życie takie postawy mi towarzyszyły, były wycelowane we mnie. Czasu na naukę było mnóstwo. Nadszedł czas na działanie – zaapelował na Twitterze Hamilton.



It’s more than language. These archaic mindsets need to change and have no place in our sport. I’ve been surrounded by these attitudes and targeted my whole life. There has been plenty of time to learn. Time has come for action. — Lewis Hamilton (@LewisHamilton) June 28, 2022





Obok dodał również po portugalsku: "Skupmy się na zmianie sposobu myślenia".



Vamos focar em mudar a mentalidade — Lewis Hamilton (@LewisHamilton) June 28, 2022





F1 wspiera Hamiltona

Słowa Piqueta potępiły też władze F1.

"Język dyskryminacyjny i rasistowski jest niedopuszczalny w żadnej formie i nie może mieć miejsca w społeczeństwie. Lewis jest wielkim ambasadorem naszego sportu i zasługuje na szacunek. Jego niestrudzone wysiłki na rzecz zwiększenia różnorodności i integracji są lekcją dla wielu i czymś, po czym jako F1 w pełni się podpisujemy" – napisano w specjalnym oświadczeniu.



pic.twitter.com/HJwKokmzps — Formula 1 (@F1) June 28, 2022





Głos w tej sprawie zabrał również zespół Hamiltona – Mercedes.

"Z całą mocą potępiamy używanie rasistowskiego lub dyskryminującego języka. Lewis jest liderem naszego sportu w walce z rasizmem, prawdziwym mistrzem różnorodności na i poza torem. Podzielamy wizję zróżnicowanego i integracyjnego sportu motorowego, a ten incydent podkreśla fundamentalne znaczenie dalszego dążenia do lepszej przyszłości" – oceniono.



pic.twitter.com/qk6cqEbVZR — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) June 28, 2022





W najbliższy weekend Formuła 1 wraca na Silverstone. Na piątek zaplanowano dwie sesje treningowe. Wyścig tradycyjnie odbędzie się w niedzielę.