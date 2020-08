93. pole position Hamiltona. Wygraną zadedykował zmarłemu aktorowi

Hamilton był najlepszy na sobotnim treningu, a potem wysoką dyspozycję potwierdził w kwalifikacjach. Najszybsze okrążenie przejechał w czasie 1.41,252.

Źródło: Getty Images Lewis Hamilton z kolejnym pole position

Specjalna dedykacja dla przyjaciela

Hamilton swoją wygraną zadedykował zmarłemu w sobotę na raka okrężnicy 43-letniemu aktorowi Chadwickowi Bosemanowi. Był on głównie znany z roli Czarnej Pantery w serii filmów wytwórni Marvel Studios.

"To pole position chcę zadedykować Chadwickowi" - wyjaśnił na Twitterze mistrz F1. "To, co osiągnął i dziedzictwo, które zostawił, są dla mnie niesamowite. Zainspirował całe pokolenie młodych czarnych mężczyzn i kobiet. Dał im prawdziwego superbohatera, którego można obserwować. Spoczywaj w mocy przyjacielu" - napisał Hamilton.



I want to dedicate this pole to Chadwick. What he accomplished and the legacy he left is so incredible to me. He’s inspired a whole generation of young black men and women and provided them with a true superhero to look up to. Rest in power my friend.#WakandaForever#blackpantherpic.twitter.com/M7EgGess9p — Lewis Hamilton (@LewisHamilton) August 29, 2020





Mercedesy na czele

Hamilton nie planuje bojkotu GP Belgii. "Nie sądzę, by to przyniosło efekty" Mistrz świata... czytaj dalej » Drugi wynik, gorszy o 0,511 s, miał jego partner z zespołu Fin Valtteri Bottas, a trzeci rezultat zanotował Holender Max Verstappen z Red Bulla - strata 0,526 s.



Obaj reprezentanci Alfa Romeo Racing Orlen, gdzie kierowcą rozwojowym i rezerwowym jest Robert Kubica, odpadli już w Q1 - Fin Kimi Raikkonen z 16. czasem, a Włoch Antonio Giovinazzi z 18.



Rywalizacji z najlepszymi nadal nie jest w stanie nawiązać ekipa Ferrari. Monakijczyk Charles Leclerc był 13. w kwalifikacjach, a Niemiec Sebastian Vettel - 14.

Coraz bliżej kolejnego tytułu

Hamilton zdecydowanie prowadzi w klasyfikacji generalnej - ma 132 punkty, a wicelider Verstappen traci do niego 37. Bottas jest na trzecim miejscu z sześcioma "oczkami" mniej od Holendra.



Start niedzielnego wyścigu zaplanowano na godzinę 15.10.