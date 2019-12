Weganin dbający o klimat. Mistrz świata zachęca do dobrej zmiany

30.09 | Brytyjczyk Lewis Hamilton po raz 70. w karierze wygrał kwalifikacje do wyścigu Formuły 1. W niedzielę na torze Sepang wystartuje z pierwszej linii do Grand Prix Malezji. Z ostatniego miejsca ruszy natomiast Niemiec Sebastian Vettel, którego Ferrari uległo awarii.

Brytyjczyk produkty odzwierzęce odstawił w 2017 roku, ale do tej pory nie rozwijał się na ten temat. Otworzył się w rozmowie z malezyjskim magazynem "The Edge".

- Dorastałem jak wszyscy inni w przekonaniu, że nabiał i mięso są dobre dla naszego organizmu - mówi kierowca Mercedesa.

Zaczął od czerwonego mięsa

34-latek zaznaczył, że bardzo długo żył w przekonaniu, że odżywia się zdrowo i robi wszystko, by jego organizm był optymalnie przygotowany do ekstremalnego wysiłku, jakim jest prowadzenie bolidu.

- Później poznałem kilka nowych osób, które są weganami. To one pokazały mi, co dzieje się na świecie, a o czym ja zupełnie nie miałem pojęcia. Wystraszyło mnie to, więc zacząłem czytać i zrozumiałem, że to, co miałem za zdrowe, wcale takie nie jest - wspomina.



Hamilton na radykalną zmianę się nie zdecydował od razu. Produkty odstawiał stopniowo - najpierw czerwone mięso, potem drób i na końcu ryby. - Chciałem sprawdzić, o ile lepiej mogę się poczuć i dziś tej różnicy nie potrafię opisać słowami - przekonuje.

Brytyjczyk zdradził też, że przed zmianą diety cierpiał na bóle brzucha i wahania nastrojów, ale uznawał to za rzecz zupełnie naturalną.

Źródło: Getty Images Lewis Hamilton sięgnął po szóste mistrzostwo świata w karierze

Na wegańskiej diecie przytył pięć kilogramów

Tradycyjne źródła białka w diecie kierowcy zastąpiły koktajle, awokado, fasolka, owoce, bataty oraz wybrane rodzaje grzybów. To nie przeszkodziło mu jednak zastosować się do nowych przepisów i nabrać masy. Według wytycznych przed minionym sezonem kierowca bolidu Formuły 1 wraz z fotelem musiał ważyć co najmniej 80 kg. Do tego limitu mistrzowi sporo brakowało. - Przytyłem pięć kilogramów, z 68 do 73, wyłącznie na diecie wegańskiej. Mięso jako jedyne źródło białka to wierutna bzdura - stwierdza kategorycznie. I dodaje: - Mogę trenować tyle samo, a nawet wykonywać więcej powtórzeń. Do wyścigów startuję z lepszym nastawieniem mentalnym.

Chce zmian w Mercedesie

Jak się okazuje, za weganizmem Hamiltona nie kryje się jedynie zmiana nawyków żywieniowych. Brytyjczyk otworzył w Londynie restaurację z tego typu jedzeniem, poważnie zainteresował się też zmianami klimatu oraz ochroną środowiska.

Zaczął od firmy, do której mu w tej chwili najbliżej - podjął walkę o zmiany przy produkcji samochodów w koncernie Mercedes-Benz. - Rozmawiałem z szefem Mercedesa o tym, jak możemy zrezygnować ze skóry w nowych samochodach - wyjawił świecący przykładem mistrz świata.