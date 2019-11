Hamilton straszy rywali. "Będę jeszcze mocniejszy"

Problemy Williamsa w USA. Kubica na szarym końcu Robert Kubica z... czytaj dalej » Tyle samo tytułów uzbierał - w czasach historycznych, bo w latach 50-tych ubiegłego wieku - Argentyńczyk Juan Manuel Fangio. Więcej - siedem - zdobył Niemiec Michael Schumacher.



W niedzielę Hamiltona czeka wyścig o Grand Prix USA, w którym stanie przed szansą awansu na drugą pozycję na liście wszech czasów.

Hamilton: to komfortowa sytuacja

Jedynym, który plany może mu pokrzyżować, jest jego partner z ekipy, Valtteri Bottas. By to uczynić, w Austin Fin musi wygrać, a Brytyjczyk zająć miejsce dalsze od ósmego, choć jeżeli Hamilton dojedzie do mety dziewiąty, ale dodatkowy punkt wywalczy za najszybsze okrążenie, też będzie świętował.



- Nigdy nie myślałem, że osiągnę w tym sporcie aż tyle - wyznał Hamilton na łamach oficjalnej strony F1. - Spełniam swoje marzenia, czuję się zaszczycony i uprzywilejowany tym, że jestem pięciokrotnym mistrzem. Numer 6? Na razie brzmi to nierealnie.



W jego wypowiedzi znalazła się też przestroga dla rywali. - Nie sądzę, że osiągnąłem szczyt możliwości, więc to komfortowa sytuacja. Wiem, że będę jeszcze mocniejszy - oświadczył.

Po zakończeniu rywalizacji w USA zawodnikom zostaną jeszcze dwa wyścigi w sezonie 2019 - 17 listopada GP Brazylii i 1 grudnia GP Abu Zabi.

Źródło: PAP/EPA Hamilton na torze w Austin

Klasyfikacja generalna MŚ F1 (po 18 z 21 zawodów):



1. Lewis Hamilton (W. Brytania/Mercedes) 363 pkt

2. Valtteri Bottas (Finlandia/Mercedes) 289

3. Charles Leclerc (Monako/Ferrari) 236

4. Sebastian Vettel (Niemcy/Ferrari) 230

5. Max Verstappen (Holandia/Red Bull) 220

6. Pierre Gasly (Francja/Toro Rosso) 76

7. Carlos Sainz jr. (Hiszpania/McLaren) 76

8. Alexander Albon (Tajlandia/Red Bull) 74

9. Sergio Perez (Meksyk/Racing Point) 43

10. Daniel Ricciardo (Australia/Renault) 38

11. Daniił Kwiat (Rosja/Toro Rosso) 36

12. Lando Norris (W. Brytania/McLaren) 35

13. Nico Huelkenberg (Niemcy/Renault) 34

14. Kimi Raikkonen (Finlandia/Alfa Romeo) 31

15. Lance Stroll (Kanada/Racing Point) 21

16. Kevin Magnussen (Dania/Haas) 20

17. Romain Grosjean (Francja/Haas) 8

18. Antonio Giovinazzi (Włochy/Alfa Romeo) 4

19. Robert Kubica (Polska/Williams) 1