Hamilton spotkał się z szefem Ferrari. "Nie widzę w tym nic złego"

34-letni Hamilton tym samym potwierdził informacje "La Gazzetta dello Sport". Włoski dziennik ujawnił ostatnio, że w 2019 roku panowie spotkali się dwukrotnie.



F1 dojechała do mety. Najwięksi wygrani i Robert Kubica Najdłuższy sezon... czytaj dalej » - Nie widzę w tym nic złego - oświadczył Brytyjczyk, który w niedzielnym, kończącym sezon wyścigu okazał się najlepszy. - Oczywiście, gdy coś dzieje się za zamkniętymi drzwiami, ma to charakter prywatny - dodał enigmatycznie.

Hamilton: pierwszy komplement od 13 lat

To wystarczyło, żeby ruszyła lawina spekulacji. Kolejna, bo Hamiltona od dawna łączy się z ekipą Ferrari.



Podczas piątkowej konferencji prasowej o przyszłość mistrza świata został zapytany Mattia Binotto. - Lewis jest z pewnością wybitnym kierowcą i wiemy, że będzie dostępny w 2021 roku, ale jest za wcześnie na podejmowanie jakichkolwiek decyzji - oznajmił szef włoskiej stajni.



- To chyba pierwszy komplement od Ferrari w ciągu 13 lat - odpowiedział mu Brytyjczyk.



Padła kosmiczna kwota. Mistrzowski bolid Schumachera sprzedany Niecałe sześć... czytaj dalej » Kontrakt Hamiltona z niemieckim koncernem obowiązuje do końca sezonu 2020. Mercedes od lat nie ma sobie równych w stawce, ale od 2021 roku wejdą w życie rewolucyjne zmiany (m.in. w modelach bolidów). Niewykluczone, że może dojść do sporych przetasowań w stawce.

Vettel zagrożony

Spekuluje się, że Brytyjczyk mógłby zastąpić w Ferrari Sebastiana Vettela, którego wiąże umowa do 2020. Niemiec w zakończonym sezonie, choć typowany do walki o mistrzostwo, zajął piąte miejsce w klasyfikacji generalnej. Czwarty był jego partner z zespołu Monakijczyk Charles Leclerc (kontrakt ma do 2022 roku).



Z kolei szef Mercedesa Toto Wolff, komentując zamieszanie wokół swojego kierowcy, ocenił, że na 75 procent Hamilton pozostanie w zespole.



Brytyjczyk startuje w barwach Mercedesa od 2013 roku. Wcześniej zdobył jeden tytuł mistrzowski w ekipie McLarena, w której jeździł w latach 2007-2012.