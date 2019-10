Hamilton priorytetem dla Mercedesa. "Nie ma powodu, żeby rozważał inne propozycje"

34-letni Hamilton pędzi po mistrzostwo świata. Szósty tytuł w karierze, a piąty w barwach Mercedesa, może zapewnić sobie w najbliższy weekend w Meksyku. Jeden warunek - po zakończeniu wyścigu musi mieć 78 punktów przewagi nad drugim Finem Valtterim Bottasem (obu kierowców Mercedesa dzieli obecnie 64 pkt.).



Po GP Meksyku odbędą się jeszcze trzy wyścigi, więc tylko kataklizm może sprawić, że Hamilton zostanie bez mistrzostwa.



- Powiedzieliśmy mu, że chcielibyśmy zakończyć ten sezon na wysokim poziomie. Później niech odetchnie i podyskutujemy o tym, co się wydarzy w 2021 roku - stwierdził na łamach "The Sun" Wolff.

Nie mają sobie równych

Obecna umowa Brytyjczyka wygasa po sezonie 2020. Szef Mercedesa wręcz nie wyobraża sobie, że nie będzie współpracował z Hamiltonem w kolejnych latach.



- Tak długo, jak jesteśmy w stanie zapewnić mu zwycięskie auto, Lewis nie ma powodu, żeby rozważał propozycje innych zespołów - zaznaczył Wolff.



Owszem, Mercedes nie ma sobie równych w F1. Właśnie wywalczył szóste z rzędu mistrzostwo wśród konstruktorów, ale w 2021 wejdą w życie rewolucyjne zmiany (m.in. w modelach bolidów). Niewykluczone, że może dojść do sporych przetasowań w stawce.

Plotki o Ferrari

Nieoficjalnie wiadomo, że Hamilton na mocy trwającego kontraktu zarabia 40 milionów funtów rocznie. "The Sun" podał, że jeśli zdecyduje się zostać w Mercedesie, może liczyć na podwyżkę.



Ostatnio Hamilton odniósł się do swojej przyszłości w kontekście informacji łączących go z Ferrari.



- Dla wielu Ferrari to ukoronowanie kariery. Ja do tego tak nie podchodzę - wyznał w rozmowie z "Blickiem".

- Nie mam wątpliwości, że mógłbym ich auto zmienić na lepsze, ale to nie jest moim celem. Zajęło nam sześć lat, by z Mercedesa zrobić wygrywający i utrzymujący się na topie team. Teraz mamy atmosferę pełną miłości, zrozumienia, podziwu i szacunku. Nie tak łatwo byłoby to porzucić - dodał na łamach szwajcarskiej gazety.

Hamilton reprezentuje barwy Mercedesa od 2013 roku. Wcześniej zdobył jeden tytuł mistrzowski w ekipie McLarena, w której jeździł w latach 2007-2012.