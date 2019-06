"Dziękuję, przyjacielu i inspiracjo." Hamilton pożegnał swojego fana

Chłopiec odszedł zaledwie kilka tygodni po tym, jak wysłał swojemu bohaterowi z F1 wiadomość z życzeniami powodzenia przed Grand Prix Hiszpanii. Hamilton, zainspirowany dzielnym dzieckiem, wygrał w Barcelonie, nazywając Harry'ego swoim "duchowym aniołkiem".

Emocjonalne pożegnanie



Harry, thank you for being such a positive light to us all. You’re so brave and the world will miss you dearly. Thank you, friend and inspiration pic.twitter.com/JLPg4VJrxU — Lewis Hamilton (@LewisHamilton) June 4, 2019





Poruszony śmiercią chłopca pięciokrotny mistrz świata F1 opublikował na swoim koncie w mediach społecznościowych emocjonalny wpis:

"Harry, dziękuję ci, że byłeś dla nas wszystkich tak pozytywnym światełkiem. Byłeś taki dzielny, świat będzie za tobą szczerze tęsknił. Dziękuję, przyjacielu i inspiracjo".

Team Mercedesa był tak poruszony walką Harry'ego z mięsakiem Ewinga, niezwykle rzadką odmianą nowotworu kości, że zorganizował transport jednego z bolidów Hamiltona do domu chłopca w Surrey.

Mały bohater dostał także zwycięskie trofeum swojego idola z Hiszpanii oraz kierownicę z jednego z bolidów.

Odszedł po dzielnej walce

Rodzice Harry'ego, Charlotte i James, potwierdzili na swojej stronie internetowej, że ich syn odszedł 1 czerwca, po dziesięciu miesiącach walki z chorobą. Ostatnie tygodnie jego życia pełne były ogromnego bólu i cierpienia, którego "żaden człowiek, a szczególnie 5-letni chłopiec, nie jest w stanie znieść."

Charlotte i James ogłosili zbiórkę pieniędzy na badania nad chorobą, na którą cierpiał ich synek. Wsparcie inicjatywy już wcześniej zapowiedział Mercedes.