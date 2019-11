Hamilton negocjuje nowy kontrakt

34-letni Hamilton szósty w karierze tytuł, a piąty w barwach Mercedesa zapewnił sobie, zajmując drugie miejsce podczas ostatniego Grand Prix USA. Przed nim i pozostałymi kierowcami jeszcze dwa wyścigi do końca sezonu - GP Brazylii (17 listopada) i GP Abu Zabi (1 grudnia).

Hamilton nie spieszy się

Kontrakt Brytyjczyka z niemieckim koncernem obowiązuje do końca następnego sezonu (do 2020 roku). Co dalej? BBC na swojej stronie internetowej podało, że trwają negocjacje w sprawie przedłużenia współpracy.



"Prawie na pewno zostanie" - czytamy w tekście.



Hamilton, przynajmniej w oficjalnych wypowiedziach, dał do zrozumienia, że nie spieszy się z finalizacją.



- Dopięcie wszystkich szczegółów może trochę potrwać. Trzeba mieć czas, żeby zastanowić się, w którym miejscu jesteśmy, jaki jest następny cel i co jeszcze planujemy - powiedział mistrz świata cytowany przez BBC.

Szef Mercedesa może odejść

Jednym z tych szczegółów może być przyszłość Toto Wolffa. Szef Mercedesa po sezonie 2020, gdy wygaśnie mu umowa, może zostać dyrektorem generalnym F1. Nazwisko Austriaka wymienia się w mediach najczęściej wśród kandydatów na to stanowisko.



- Wiem, że bycie w jednym miejscu zbyt długo nie zawsze może być pozytywne. Dlatego chcę, żeby ludzie rozwijali skrzydła i robili to, co najlepsze dla ich karier - stwierdził Hamilton.



I dodał: - Ale w zespole trzeba mieć odpowiednich ludzi, a Toto jest właściwą osobą na swoim stanowisku. Nie chcę więc, żeby odchodził, jeśli pozostanę w tym sporcie. To będzie jednak jego decyzja.

Hamilton jeździ w ekipie Mercedesa od 2013 roku. Wcześniej, latach 2007-2012, reprezentował McLarena, z którym zdobył jeden tytuł mistrza świata (2008).

Źródło: Getty Images Toto Wolff i Lewis Hamilton