Hamilton goni Schumachera. "Pracuję nad arcydziełem, jeszcze go nie skończyłem"

Robert Kubica po krótkiej przerwie wróci wkrótce do walki o punkty mistrzostw świata. Sam przyznaje jednak, że będzie o nie trudno. - Straty, jakie mamy do innych, są znaczne. Zniwelować je będzie bardzo trudno - powiedział polski kierowca przed kamerą TVN24.

Mistrz Lewis Hamilton. Zrobił to szósty raz Lewis Hamilton... czytaj dalej » Hamilton przypieczętował tytuł w USA, dwa wyścigi przed końcem sezonu. W niedzielę nie wygrał, ale nie musiał. Wystarczyło, żeby zajął w najgorszym przypadku ósme miejsce. Był drugi. Zwyciężył jego kolega z Mercedesa Valtteri Bottas, który przed Grand Prix Stanów Zjednoczonych jeszcze miał teoretycznie szansę na przegonienie Brytyjczyka.



- Tylko tyle byłem w stanie zrobić - skwitował Bottas.

Hamilton: będziemy cisnąć dalej

Bohaterem dnia mógł być tylko jeden człowiek. Hamilton robił wszystko, żeby mistrzostwo przyklepać zwycięstwem. Nawet długo prowadził, dopiero na kilka okrążeń przed metą został wyprzedzony przez Fina.



- Kiedy miałem sześć, może siedem lat, mój tata powiedział mi, żebym nigdy się nie poddawał. Owszem, mógłbym wygrać, ale nie na tak zużytych oponach - wytłumaczył się po wyścigu. W niedzielę zagwarantował sobie trzeci tytuł z rzędu, a szósty w karierze. Rządził w Formule 1 w 2008, 2014, 2015, 2017 i 2018 roku.



Rekordzistą wszech czasów pozostaje Michael Schumacher, siedmiokrotny mistrz.

Źródło: PAP/EPA Hamilton nie zamierza się zatrzymać



Hamilton ma 34 lata i nie zamierza kończyć z F1, póki nie strąci Niemca z pierwszego miejsca w historycznej klasyfikacji. Dość obrazowo zapewnił, że swojej misji jeszcze nie wypełnił.



- Pracuję nad arcydziełem, jeszcze go nie skończyłem. Dużo czasu zajmuje opanowanie rzemiosła i choć czuję, że jestem blisko celu, to wiem, że mam jeszcze sporo do zrobienia, wiele elementów układanki do dodania - opowiadał Brytyjczyk.



Co teraz? Hamilton zapewnił, że nie czuje się wypalony, wciąż jest głodny zwycięstw. A to zła wiadomość dla jego rywali.



- Nie poddamy się, będziemy cisnąć dalej - przyznał kierowca Mercedesa.



W tym sezonie Brytyjczyk wygrał 10 z 19 startów. Marzył o szóstym zwycięstwie w Austin. Zapewnił, że postara się o nie za rok.