Kanadyjczyk za Kubicę? "Jest taka furtka, ale nikt z niej jeszcze nie skorzystał"

29.12.18 | - Jeśli chodzi o zespół, to Williams nie miał rewelacyjnego sezonu. Oczekiwania były inne. Bolid nie sprawował się tak, jak powinien. Ale sytuacja może się szybko zmienić. Williams do polowy 2017 roku był czwartą lub piąta siłą w F1. Miejmy nadzieję, że ta sytuacja powróci. Nie będzie to łatwe zadanie. Konkurencja jest ogromna. W Formule 1 nikt nie śpi, a wszyscy pracują. Miejmy nadzieję, że to akurat my zrobimy większy krok naprzód niż nasi konkurenci - powiedział Robert Kubica.

Do Hiszpanii Williams przywiózł kilka poprawek do swojego samochodu, ale to wciąż za mało. Robert Kubica i George Russell kończyli oba piątkowe treningi na ostatnich miejscach. Jakby tego było mało, w bolidzie Polaka pojawiły się problemy z jednostką napędową. W piątek najszybszy był Valtteri Bottas (Mercedes). W sobotę odbędzie się trzecia sesja treningowa oraz kwalifikacje, w niedzielę zostanie rozegrany wyścig.

Robert Kubica może nie dokończyć sezonu w Williamsie O "sile"... czytaj dalej » O takiej roszadzie w przeżywającym organizacyjny i sportowy kryzys angielskim zespole Formuły 1 napisano podczas weekendu w "Le Journal de Montreal", gdy kierowcy jeździli pod Barceloną przy okazji piątego wyścigu w sezonie.



"Zgodnie z naszymi informacjami w brytyjskiej drużynie nadchodzi czas wielkich zmian" - przesądził kanadyjski tabloid.



Latifi to 23-latek, który szaleje w Formule 2, naturalnym przedsionku najważniejszej wyścigowej serii. W ostatni weekend wygrał jeden z dwóch startów i prowadzi w klasyfikacji generalnej (tak chwalony Mick Schumacher jest w niej na 12. miejscu).

No i rzecz najważniejsza: od początku roku jest rezerwowym kierowcą Williamsa.

Według teorii powstałej w Montrealu Latifi miałby zastąpić Kubicę, który w tym sezonie wrócił do F1 po ośmiu latach przerwy, ale spisuje się poniżej oczekiwań. Polak wszystkie pięć wyścigów w tym roku kończył na ostatnim miejscu i za każdym razem kwestionował przygotowanie swojego samochodu.



- Według mnie są to nieuprawnione sądy. To bzdura - Mikołaj Sokół, komentator wyścigów F1 w Eleven Sports, śmieje się, gdy słyszy o możliwości zastąpienia Kubicy w trakcie sezonu.



- Po pierwsze, Latifi nie ma wymaganej superlicencji. Po drugie, nie wiemy, jak jest skonstruowany kontrakt Roberta. Bo to nie jest tak, że kogoś się odsuwa i bierze na jego miejsce innego - wymienia Sokół.



Superlicencja to swego rodzaju formułowe prawo jazdy. Żeby ją zdobyć, kierowca poza wniesieniem odpowiedniej opłaty musi legitymować się zdobyciem 40 punktów w niższych seriach wyścigowych. Punkty przyznaje się za miejsca w klasyfikacji generalnej na koniec sezonu w danej serii. Ważne są przez trzy lata, później się kasują. Latifi do tej pory uzbierał 24 punkty. 20 za piąte miejsce w F2 w 2017 roku i cztery za dziewiąte w poprzednim sezonie.



- Owszem, istnieje taka furtka, że można przymknąć oko na brak odpowiedniej liczby punktów, ale odkąd wprowadzono ten system, nikt z niej nie skorzystał - przyznaje dziennikarz.

Przetestuje, ale to nie jest tajemnica

Kanadyjczyk wsiądzie do bolidu Williamsa i to już niebawem, ale to żadna tajemnica.



- Jutro i pojutrze jedzie w testach w Katalonii, miał jechać w zimowych, ale ponieważ w Williamsie były opóźnienia w dostarczeniu bolidów, to rozsądnie postanowiono dać szansę kierowcom wyścigowym. Latifi w sumie dostanie sześć piątków, w których się wykaże. To sześć sesji treningowych przed wyścigiem. Pierwszy raz w Kanadzie, na początku czerwca. O tym było wiadomo od początku roku, kiedy ogłaszano go rezerwowym kierowcą zespołu - zauważa Sokół.



Team Williams jako jedyny w stawce nie zdobył w tym sezonie nawet punktu. Kolejny wyścig odbędzie się na ulicach Monako - 26 maja.