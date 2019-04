Rozbił się w tym samym miejscu co Kubica. Leclerc odpada już w Q2

Właśnie pojawiły sięnowe informacje - pokaż

16:11 Kolejny smutny obrazek tego popołudnia: Źródło: Getty Images Charles Leclerc również miał pecha

16:07 Paradoksalnie Leclerc w momencie rozbicia miał piąty czas Q2, co oznacza, że ma dużą szansę na to, by wejść do finałowej serii kwalifikacji. Oczywiście w niej nie pojedzie, ale zawsze to jakieś małe pocieszenie

16:04 Ten ósmy zakręt będzie się dziś śnił niektórym kierowcom po nocach:

16:03 RED FLAG



Charles Leclerc goes into the wall at Turn 8! #AzerbaijanGP

16:02 Minorowe nastroje w zespole Ferrari. Członkowie zespołu próbują pocieszać Leclerca, ale on tylko wymownie kręci głową

15:58 Przestrzelił dohamowanie Leclerc i wbił się w znajdującą się po prawej stronie bandę

15:57 Charles Leclerc rozbija się dokładnie tak samo jak Robert Kubica!

15:57 Czerwona flaga na torze, czerwony bolid Ferrari poza rywalizacją! Jeden z faworytów do pole position kończy zmagania na dziś

15:56 Jeśli zaś chodzi o końcówkę klasyfikacji, pomiarowych okrążeń nie przejechali jeszcze Raikkonen, Giovinazzi i Gasly

15:51 Na 10 minut do końca czołówka wygląda następująco: Verstappen, Bottas, Hamilton, Perez, Leclerc. Pozostali tracą do najszybszego w tej chwili Holendra ponad 0,7 sekundy

15:50 Tor uprzątnięty, można zaczynać. Pierwsi kierowcy wyjeżdżają po pomiarowe kółka

15:45 Początek Q2 zaplanowany na 15:30 polskiego, czyli 17:30 miejscowego czasu

15:44 Za kilka minut kierowcy powinni wrócić na tor. Oczywiście nie będziemy już oglądać nie tylko Kubicy, ale także jego partnera z Williamsa George'a Russella. On zajął bowiem 19. miejsce.

15:43 Źródło: Getty Images Wypadek Kubicy

15:41 Od wypadku Polaka minęło ponad 20 minut.

15:38 Zaraz zobaczycie najnowsze zdjęcia z kraksy polskiego kierowcy

15:37 Na oficjalnym koncie twitterowym Williamsa o wypadku ani słowa.

15:37

Disappointing end to #Quali as our tough weekend here in Baku continues. #GR63 ends the session P19 with #RK88 P20 #AzerbaijanGP

15:35 Samochód Kubicy został już zwieziony z toru. Widać było, że auto jest mocno uszkodzone. Ciekawe, czy uda się go naprawić do niedzieli.

15:30 Źródło: Getty Images Pechowa sobota Kubicy

15:30 Wielka szkoda, że tak to się kończy. W piątek Russell zniszczył podłogę, a teraz Kubica przód bolidu.

15:29 Druga część kwalifikacji się opóźni. Jest sporo sprzątania na torze.

15:28 Źródło: ZURAB KURTSIKIDZE/PAP/EPA kubica-16.jpg

15:26 Zmartwieniem były słabe wyniki, ale samochód się nie psuł.

15:26 W Baku jest zdecydowanie najtrudniejszy tor z dotychczasowych. Polak nie poradził sobie tym razem. Dotychczas wszystko w Azerbejdżanie przebiegało dla niego bez problemów.

15:24 Kubica źle zachował się na zakręcie. Nie zdążył skontrować kierownicą i uderzył mocno w bandę bezpieczeństwa.

15:22 Polak rozbił się na bardzo wąskim zakręcie. Sesja kwalifikacyjna jest oczywiście przerwana.

15:21 Jego samochód jest mocno uszkodzony. Było nieco dymu. - Przepraszam panowie. Wszystko ze mną w porządku - powiedział Polak.

15:20 Polak rozbił się w ostatniej minucie kwalifikacji!

15:14 Wow! Co za jazda Gasly'ego. Zawodnik Red Bulla, który w niedzielny wyścig rozpocznie z alei serwisowej jest pierwszy. Ma znakomity czas.

15:12 Nic dziwne, że ma tak smutny wzrok

15:11 Polak w tym momencie jest przedostatni...

15:08 I znów super jazda Leclerca. Młody kierowca Ferrari pewnie na pierwszym miejscu.

15:07 Kubica w tym momencie na 15. miejscu, a więc przez chwilę był w Q2.

15:05 Po pięciu minutach kwalifikacji najlepszy czas ma Bottas z Mercedesa.

15:01 Kubica także wyjechał z alei serwisowej.

15:01 Rozpoczęła się pierwsza część kwalifikacji. Zawodnicy mają 18 minut. George Russell już na torze.

14:58 Na torze w Baku wszystko jest już gotowe

14:52 Kubica przed startem kwalifikacji znalazł czas dla kibiców.

14:52

Always time for Robert to meet his fans at the #AzerbaijanGPpic.twitter.com/Hwseahb5ih — ROKiT WILLIAMS RACING (@WilliamsRacing) 27 kwietnia 2019

14:47 Potem okazało się, że sytuacja z Brytyjczykiem była naprawdę groźna. Dobrze, że wszystko skończyło się szczęśliwie.

14:46 W drugiej sesji nie mógł zaprezentować się Russell. Jego auto było zbyt mocno uszkodzone. Kubica za to zamknął stawkę.

14:44 Za nami trzy sesje treningowe. Działo się na nich sporo.