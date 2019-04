Bolid zmiażdżony. Kubica: przepraszam, chłopaki

29.12.18 | - Jeśli chodzi o zespół, to Williams nie miał rewelacyjnego sezonu. Oczekiwania były inne. Bolid nie sprawował się tak, jak powinien. Ale sytuacja może się szybko zmienić. Williams do polowy 2017 roku był czwartą lub piąta siłą w F1. Miejmy nadzieję, że ta sytuacja powróci. Nie będzie to łatwe zadanie. Konkurencja jest ogromna. W Formule 1 nikt nie śpi, a wszyscy pracują. Miejmy nadzieję, że to akurat my zrobimy większy krok naprzód niż nasi konkurenci - powiedział Robert Kubica.

Wszystko działo się na wąskim zakręcie nr 8 ulicznego toru w Baku. Kubica, jeżdżący samochodem teamu Williams, zahaczył o bandę z lewej strony toru. Odbił się i wylądował na prawej ścianie. Bolid wbił się bandę, został unieruchomiony. Wszystko wyglądało bardzo poważnie.



Robert Kubica crashes into the wall at the castle section at Azerbaijan GP qualifying



Od razu na miejscu zjawili się porządkowi. Z samochodu wydobywał się dym, użyto gaśnicy.

Polski kierowca połączył się przez radio z członkami swojego zespołu. "Przepraszam, chłopaki. Wszystko OK" - uspokoił.



Ma udać się do centrum medycznego. W F1 to standard w przypadku takich uderzeń.

Czy Kubica pojedzie w wyścigu?

Kwalifikacje przerwano na ok. 30 minut. Samochód ściągnięto z toru i odjechał na lawecie.

Bolid Polaka jest zmiażdżony, nie wiadomo, czy mechanicy Williamsa zdąża doprowadzić go do stanu używalności na niedzielny wyścig.