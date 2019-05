Kubicę w kluczowym momencie spotkała niemiła niespodzianka. "Zostałem przyblokowany przez Vettela"

29.12.18 | - Jeśli chodzi o zespół, to Williams nie miał rewelacyjnego sezonu. Oczekiwania były inne. Bolid nie sprawował się tak, jak powinien. Ale sytuacja może się szybko zmienić. Williams do polowy 2017 roku był czwartą lub piąta siłą w F1. Miejmy nadzieję, że ta sytuacja powróci. Nie będzie to łatwe zadanie. Konkurencja jest ogromna. W Formule 1 nikt nie śpi, a wszyscy pracują. Miejmy nadzieję, że to akurat my zrobimy większy krok naprzód niż nasi konkurenci - powiedział Robert Kubica.

To nie były udane kwalifikacje dla Kubicy. Polak uzyskał najgorszy czas. Jechał wolniej od reszty stawki, był nawet znacznie słabszy - o 1,2 sekundy - od kolegi z zespołu George’a Russella, który wykręcił przedostatni wynik.



Kubica najwolniejszy, ale i tak ustawi się przed Russellem. Rekordowe kwalifikacje w Barcelonie Fin Valtteri... czytaj dalej » Swoje najszybsze okrążenie Polak pokonał w środkowej części sesji. Ale strata do Brytyjczyka być może nie byłaby tak spora, gdyby w pewnym momencie Polak nie natknął się na inny bolid.



- Na drugim wyjeździe, moim najszybszym okrążeniu, zostałem przyblokowany przez Vettela, który był akurat na okrążeniu wyjazdowym - wyjaśnił po wyścigu Kubica w rozmowie z reporterem stacji Eleven, zwracają też uwagę na wciąż pojawiające się problemy z balansem bolidu.



- To były ciężkie kwalifikacje. Poza pierwszym treningiem, kiedy czucie nie było złe, z sesji na sesję było coraz gorsze. W kwalifikacjach też. Na ostatnim komplecie opon, mimo że cały czas z wyjazdu na wyjazd obniżamy przednie skrzydło, bo bolid jest nadsterowny, to w ogóle to nie pomagało. Dziwnym trafem nadsterowność była większa niż wyjazd wcześniej - dodał kierowca Williamsa.



Kara zepchnęła Russella

Sobota nie była udana dla jego zespołu. O większym pechy może jednak mówić Russell. Brytyjczyk na ostatnim treningu przed kwalifikacjami uszkodził skrzynię biegów. Jej wymiana pozwoliła mu ponownie wyjechać na tor, ale kosztowała go przesunięcie o pięć pół startowych w samych wyścigu.

Kwalifikacje wygrał Valtteri Bottas, który przy okazji pobił rekord toru. Fin wyprzedził kolegę z zespołu Lewisa Hamiltona i Sebastiana Vettela z Ferrari.

