Bez niespodzianki. Kubica również w Bahrajnie ruszy ostatni

Pierwszy start Roberta Kubicy po powrocie do Formuły 1 nie był łatwy. Polski kierowca zespołu Williams dojechał na metę w Melbourne jako ostatni. - Dojechałem do mety, a jeszcze dwa lata temu wiele osób nawet nie sądziło, że mogę wystartować w Formule 1 i ukończyć wyścig - komentuje Kubica i po raz kolejny daje dowód swojej wielkiej determinacji. 8 lat temu Polski kierowca miał poważny wypadek podczas rajdu we Włoszech. Nie było pewności, czy kiedykolwiek wróci do pełnej sprawności.

29.12.18 | - Jeśli chodzi o zespół, to Williams nie miał rewelacyjnego sezonu. Oczekiwania były inne. Bolid nie sprawował się tak, jak powinien. Ale sytuacja może się szybko zmienić. Williams do polowy 2017 roku był czwartą lub piąta siłą w F1. Miejmy nadzieję, że ta sytuacja powróci. Nie będzie to łatwe zadanie. Konkurencja jest ogromna. W Formule 1 nikt nie śpi, a wszyscy pracują. Miejmy nadzieję, że to akurat my zrobimy większy krok naprzód niż nasi konkurenci - powiedział Robert Kubica.

Drugi wyścig sezonu i drugi raz Kubica pojedzie z ostatniego pola. Jego męki z mało konkurencyjną i awaryjną maszyną Williamsa zaczęły się w Australii dwa tygodnie temu, kontynuuje je na torze Sakhir, dotąd tak dobrze mu kojarzonym. Przecież to tam 11 lat temu wywalczył tam jedyne w karierze pole position.



Takie wyniki w brytyjskim teamie mu nie grożą. Na wszystkich trzech treningach poprzedzających niedzielny wyścig jeździł najwolniej. - Bolid zachowuje się dziwnie. Tak jest już od wyścigu w Australii. Tam było to spowodowane uszkodzoną podłogą w aucie i brakiem części zamiennych. Teraz bolid powinien sprawować się lepiej, ale na wykresach widoczna jest różnica w charakterystyce aut - narzekał po sobotnich sesjach na odmiennie zachowujące się bolidy swojego teamu.



- W Melbourne jeździłem na innych ustawieniach i myślałem wtedy, że to ja popełniłem błędy. A teraz, na tych samych ustawieniach, bolidy zachowują się zupełnie inaczej. Nie znamy powodu, dlaczego tak się dzieje. I to martwi najbardziej - kontynuował ubolewanie na problemy techniczne ze swoją maszyną.



Sobotnią czasówkę zakończył ekspresowo, na pierwszej części. Najszybsze okrążenie pokonał w czasie 1.31,799 i zajął 20. miejsce, czyli ostatnie.

Przepaść

Tuż przed nim uplasował się kolega z teamu Brytyjczyk George Russell. Polak stracił do niego 0,04 s, a do najszybszego w tej części, Charlesa Leclerca z Ferrari, ponad 3,3 s. Żeby móc myśleć o awansie do Q2, jego FW42 musiałby śmigać szybciej o jakieś dwie sekundy. Tyle zabrakło Kubicy do 15. pozycji, premiowanej awansem do drugiego etapu.

Razem z kierowcami Williamsa kwalifikacje na Q1 zakończyli Lance Stroll (Racing Point), Nico Huelkenberg (Renault) oraz Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo).

Ferrari przed Mercedesem

Leclerc poszedł za ciosem i zdobył pole position. Zresztą to była udana sobota dla Ferrari, bo drugi czas uzyskał inny kierowca tego zespołu Sebastian Vettel.

Dopiero kolejne miejsca przypadły Mercedesom - trzeci był obrońca tytułu Lewis Hamilton, czwarty - zwycięzca pierwszego wyścigu w sezonie Valtteri Bottas.