Kubica zdziwiony karą. "To nie jest tak, że ja sobie zapalam auto i wyjeżdżam"

29.12.18 | - Jeśli chodzi o zespół, to Williams nie miał rewelacyjnego sezonu. Oczekiwania były inne. Bolid nie sprawował się tak, jak powinien. Ale sytuacja może się szybko zmienić. Williams do polowy 2017 roku był czwartą lub piąta siłą w F1. Miejmy nadzieję, że ta sytuacja powróci. Nie będzie to łatwe zadanie. Konkurencja jest ogromna. W Formule 1 nikt nie śpi, a wszyscy pracują. Miejmy nadzieję, że to akurat my zrobimy większy krok naprzód niż nasi konkurenci - powiedział Robert Kubica.

Kubica ukarany, dojechał na szarym końcu. Rekordowe Mercedesy Grand Prix... czytaj dalej » Bolid Kubicy trzeba było mocno odbudować, bo został poważnie rozbity w trakcie sobotnich kwalifikacji. Z tego powodu Polak musiał w niedzielę startować z alei serwisowej, daleko za całą stawką. Wiązało się to z wielosekundową stratą, a przecież samochody Williamsa w tym sezonie bez tego są wyjątkowo wolne.



Jakby tego było mało, już w czasie wyścigu ukarano go karą dodatkowego przejazdu przez aleję. To za zbyt szybki wyjazd z garażu.

Polak skończył na ostatnim, 16. miejscu. Czterech kierowców nie dojechało do mety. Wygrał Fin Valtteri Bottas z Mercedesa.



- Zaczęliśmy z pit lane. Chłopaki wykonali bardzo dobrą robotę z tym, co mogli i z tym, co było do dyspozycji. Udało się złożyć bolid - Kubica na początek pochwalił mechaników zespołu przed kamerą Eleven Sports.

Kubica nie wie, skąd ta kara

Poproszony o ocenę kary, jaką otrzymał za zbyt szybki wyjazd z garażu na start, stwierdził krótko: - To nie jest tak, że to ja sobie zapalam auto i wyjeżdżam.



Sugestia jest wyraźna - ktoś popełnił błąd, ale to nie on.



- Nie wiem, skąd to się wzięło. Ale to mało zmienia w naszej sytuacji - dodał.



Kubica nie krył, że nie ma z jazdy przyjemności. - Auto się nie prowadzi, ciężko się hamuje. Nie mogło się lepiej sprawować. Mogło tylko gorzej z tymi rzeczami, które mieliśmy. I tak wykonano świetną pracę - stwierdził.



Następny wyścig 12 maja w Montmelo pod Barcelona o Grand Prix Hiszpanii.