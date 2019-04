Kubica znowu na końcu stawki. Bottas z Hamiltonem nie do pokonania w kwalifikacjach

Właśnie pojawiły sięnowe informacje - pokaż

9:09 Dziękujemy za uwagę i zapraszamy na niedzielną relację z Grand Prix Szanghaju. To będzie 1000. wyścig w historii. Pozdrawiam i życzę miłego dnia, Srogi.

9:08 - To miało inaczej wyglądać. Jestem zadowolony, że udało mi się ukończyć na trzeciej pozycji. Jest nie jest tak dobrze, jak chciałem. Na pewno na zakrętach możemy prezentować się jeszcze lepiej - stwierdził trzeci w kwalifikacjach Vettel z Ferrari.

9:07 - Valtteri jest gwiazdą tego weekendu. Ja miałem pewne problemy z samochodem. Na koniec możemy cieszyć się z tego, co wykonaliśmy. Niesamowite jest to, co zrobiliśmy - dodał Hamilton.

9:06 - Wszystko idzie zgodnie z planem. Czuliśmy się komfortowo w czasie kwalifikacji. Oczywiście zawsze chce się więcej, ale Lewis był naprawdę bardzo blisko - powiedział Bottas.

The chequered flag is about to fall on Q3 and drivers are lining up their final laps



Bottas leads on a 1:31.563, then

HAM

VET

VER

LEC

GAS

HUL

RIC

MAG

GRO



#ChineseGP

9:05 Duże problemy miał w Q3 Max Verstappen. Zawodnik Red Bulla nie mógł pojechać szybkiego kółka, bo miał kłopot ze zbyt dużym zamieszaniem na torze. Narzekał, że zrobił się na nim bałagan. Nieźle.

9:02 Koniec! Bottas po raz siódmy w karierze rozpocznie zmagania na pole position. Drugi ze stratą 23 tysięcznych jest Lewis Hamilton.

Q3 is live in Shanghai



The first representative time is Hamilton, who sets a 1:31.570



Only to be beaten by @ValtteriBottas, who takes provisional pole by 7 milliseconds with 1:31.563 #ChineseGP

8:58 Dwie minuty do końca Q3. Nikt już nie zagrozi Bottasowi i Hamiltonowi.

8:55 Mercedesy dominują. Trzeci Vettel z Ferrari traci prawie pół sekundy. Przepaść.

8:54 Ale walka między kierowcami Mercedesa. Bottas lepszy od Hamiltona o siedem tysięcznych sekundy. Dosłownie o oponę.

8:50 Pierwszy kierowcy są już na torze. Dziesięć minut do zakończenia kwalifikacji.

8:48 Niesamowita historia z Raikkonenem. Fin po raz pierwszy od GP Węgier w 2016 roku nie awansował do Q1.

8:48 Poniżej pełna klasyfikacja po Q2.

8:47

Q2: Full classification



Lewis Hamilton sets the best time with a 1:31.637 on medium tyres



Kvyat, Perez, Raikkonen, Sainz and Norris are out#ChineseGP

8:43 Bottas w Szanghaju po prostu lata po torze. Co za jazda Fina.

8:43

The fastest sectors in Q2



There's an emerging theme here...#ChineseGP

8:42 Rosjanin z Toro Rosso nie miał tego dnia szczęścia.

8:42 W ostatniej chwili awans wywalczył Ricciardo. Odpadli Kwiat, Perez, Raikkonnen, Sainz i Norris. Kwiat stracił do Ricciardo tylko 22 tysięczne sekundy. Pech.

8:39 Ostatnie chwile w drugiej części kwalifikacji.

8:36 Bottas miał znakomite treningi i teraz potwierdza świetne tempo.

8:34 Na razie dość niespodziewane problemy na Hamilton, który zajmuje piąte miejsce. Poza zasięgiem jest teraz inny zawodnik Mercedesa, a więc Valtteri Bottas.

8:32 A tak wyglądała kwalifikacja i czasy z Q1.

8:32

Q1: Final classification



Albon, Giovinazzi, Kubica, Russell and Stroll are out#ChineseGP

8:30 Po pierwszej części kwalifikacji wolne mają: Stroll, Russell, Kubica oraz Giovinazzi, Albon. Ci dwaj ostatni na tor nawet nie wyjechali.

8:28 Większość z 15 kierowców jest ponownie na torze.

8:27 Zobaczcie, jak wyglądał wypadek Albona z treningu sobotniego.

8:26

During the 1000th Formula 1 GP weekend, Alex Albon has a massive crash in FP3. An almighty testament to how far F1 safety has come, he thankfully walks away unscathed. pic.twitter.com/yN81kodITW — Andrews View (@AndrewsView) 13 April 2019

8:25 Za moment początek Q2. Dwóch kierowców nie wyjechało na tor w czasie eliminacji. To oznacza, że krakowianin i Brytyjczyk nie pojadę z ostatniej linii. To pierwszy taki przypadek w tym sezonie.

8:19 Zawodnik Williams stracił do ostatniego szczęśliwca, a wiec Raikkonena niespełna 0,9 sekundy. Szkoda. Nie było tak źle. Kubica ostatecznie 18. Przed nim były kolega z ekipy Russell. Zaledwie o 28 tysięcznych. 16 był Lance Stroll.

8:18 Polak znów się poprawił, ale raczej nie da rady. Jeszcze brakuje mu ponad sekundę, aby być w piętnastce.

8:17 Giovinazzi z Alfa Romeo Racing nie wyjedzie na tor. To oznacza, że zawodnicy Williamsa będą po raz pierwsi nie w ostatniej linii.

8:16 Niespełna dwie minuty do końca Q1

8:13 Kubica poprawił się około dwie sekundy i jest przed Russellem. Nieźle!

8:13 W kwalifikacjach nie weźmie oczywiście udziału Albon z Red Bulla. Jego bolid po rozbiciu nie nadaje się na razie do użytku.

8:11 Kubica na ostatnim, 17. miejscu. Traci do Bottasa w tym momencie prawie pięć sekund. Przepaść.

8:10 Na razie zdecydowanie najlepszy czas ma Valtteri Bottas z Mercedesa. Za nim ze stratą prawie pól sekundy jego "kolega" z zespołu Lewis Hamilton.

8:06 Kubica narzeka już na potężną nadsterowność. - Nie wiem, skąd to się bierze - mówił Polak. W aucie ucieka tył i Polak musi uważać, aby nie zaliczyć jakiegoś bączka.

8:04 Kubica i Russell już przejechali po kółku kwalifikacyjnym. Na razie Brytyjczyk przed Polakiem.

8:01 Pierwsza część kwalifikacji potrwa 18 minut. Niestety, spodziewamy się, że pod koniec stawki zakończą eliminacje kierowcy Williamsa Robert Kubica oraz George Russell.

7:55 Dzisiaj rano polskiego czasu odbył się trening. Było groźnie.