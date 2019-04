Kubica był krok od kolejnej kraksy. "To było ostrzeżenie, które mnie obudziło"

Pierwszy start Roberta Kubicy po powrocie do Formuły 1 nie był łatwy. Polski kierowca zespołu Williams dojechał na metę w Melbourne jako ostatni. - Dojechałem do mety, a jeszcze dwa lata temu wiele osób nawet nie sądziło, że mogę wystartować w Formule 1 i ukończyć wyścig - komentuje Kubica i po raz kolejny daje dowód swojej wielkiej determinacji. 8 lat temu Polski kierowca miał poważny wypadek podczas rajdu we Włoszech. Nie było pewności, czy kiedykolwiek wróci do pełnej sprawności.

"Przepraszamy Roberta za naruszenie przepisów". Inżynier Williamsa przyznał się do błędu Ekipa Williamsa,... czytaj dalej » Kubica podczas sobotnich kwalifikacji popełnił błąd na ciasnej szykanie i uderzył mocno w bandę ochronną. Jego auto zostało mocno uszkodzone, ale na szczęście udało się je naprawić i zawodnik mógł wziąć udział w wyścigu głównym.

Mógł się rozbić na samym początku

Teraz Polak podzielił się wrażeniami z tego, co działo się w niedzielę. - Miałem problemy z kontrolą samochodu praktycznie przez cały wyścig. Już na samym początku byłem blisko uderzenia w ścianę, bo miałem problem z hamowaniem. To było dobre ostrzeżenie, niestety - mówił 34-letni krakowianin.

- To nie były łatwe zmagania. Na dodatek sam sobie jeszcze je skomplikowałem przez to, że wjechałem autem w bandę w czasie kwalifikacji. Przez cały weekend miałem problemy z hamowaniem. Coś złego działo się z pedałem. Po tym, co się stało na samym początku wyścigu głównego obudziłem się jeszcze mocniej. Robiłem wszystko, aby auto wróciło w całości do domu.

Dotarcie do mety to był cud

- Oczywiście coś takiego nie daje pewności siebie. Nie można jechać tak, jak się chce. Kiedy wokół ciebie bardzo blisko są ściany i bandy, to w takim aucie nie możesz czuć się komfortowo. Naszym celem było to, aby do końca mieć pozytywne myśli i ukończyć wyścig. To była długa rywalizacja, ale jako zespół daliśmy radę - dodawał zawodnik ROKiT Williams Racing. - Tak naprawdę to cud, że z tak małą przyczepnością udało mi się dojechać do mety. Musimy rozwiązać tę usterkę.

Kolejna eliminacja mistrzostw świata Formuły 1 odbędzie się w weekend 10-12 maja. Areną rywalizacji o Grand Prix Hiszpanii będzie tor Catalunya pod Barceloną.