Kubica spanikował. "Nie widziałem świateł startowych"

Pierwszy start Roberta Kubicy po powrocie do Formuły 1 nie był łatwy. Polski kierowca zespołu Williams dojechał na metę w Melbourne jako ostatni. - Dojechałem do mety, a jeszcze dwa lata temu wiele osób nawet nie sądziło, że mogę wystartować w Formule 1 i ukończyć wyścig - komentuje Kubica i po raz kolejny daje dowód swojej wielkiej determinacji. 8 lat temu Polski kierowca miał poważny wypadek podczas rajdu we Włoszech. Nie było pewności, czy kiedykolwiek wróci do pełnej sprawności.

29.12.18 | - Jeśli chodzi o zespół, to Williams nie miał rewelacyjnego sezonu. Oczekiwania były inne. Bolid nie sprawował się tak, jak powinien. Ale sytuacja może się szybko zmienić. Williams do polowy 2017 roku był czwartą lub piąta siłą w F1. Miejmy nadzieję, że ta sytuacja powróci. Nie będzie to łatwe zadanie. Konkurencja jest ogromna. W Formule 1 nikt nie śpi, a wszyscy pracują. Miejmy nadzieję, że to akurat my zrobimy większy krok naprzód niż nasi konkurenci - powiedział Robert Kubica.

Kubica: inżynier mówił, że jadę dobrym tempem, a ja miałem wrażenie, że stoję Wrócił do F1 na... czytaj dalej » - To był mój pierwszy start od ośmiu lat i czterech miesięcy. Trochę spanikowałem - przyznał Kubica.



Wystraszył się, bo nie dostrzegł sygnalizacji rozpoczynającej wyścig. Przeszkodą okazało się tylne skrzydło w stojącym przed Polakiem bolidzie Carlosa Sainza z McLarena.



- Nie widziałem nikogo z przodu, dlatego musiałem przesunąć się w lewo. To właśnie wtedy trochę spanikowałem - wyjaśnił Kubica, który po zepsutych kwalifikacjach zaczynał wyścig z ostatniego pola.



Nowe, większe skrzydła z tyłu maszyn mają w tym sezonie pomóc kierowcom i dać im większe możliwości przy wyprzedzaniu. Na innowacje w aerodynamice słychać na razie więcej utyskiwań. Na skrzydła zasłaniające światła startowe skarżył się także Pierre Gasly z Red Bulla.



Defekt jak u Kubicy. Hamilton zajechał na podium Marzący o szóstym... czytaj dalej » - Stojąc na starcie, w ogóle ich nie widziałem. Zareagowałem dopiero, gdy zorientowałem się, że inne samochody wokół mnie ruszyły, stąd straciłem kilka miejsc - przyznał Francuz.

Kubica musiał zjechać, reszta uciekła

To właśnie on zaraz po starcie, przed pierwszym zakrętem, zderzył się z Kubicą. W bolidzie Polaka doszło do uszkodzeń, musiał zjechać do alei serwisowej i mógł zapomnieć o próbie dogonienia kogokolwiek. U niego wymieniano elementy auta, a pozostali kierowcy uciekli.



- Zniszczone skrzydło zostało wymienione na inne, ale to też nie było w najlepszym stanie. Do tego okazało się, że w bolidzie mam uszkodzoną tylną podłogę. W tej sytuacji jestem zadowolony, że wyścig udało się ukończyć - przyznał Kubica.



Polak, który wrócił do Formuły 1 po ponad ośmiu latach, w niedzielę zajął ostatnie, 17. miejsce. Trzech kierowców nie dojechało do mety. Zwyciężył Fin Valtteri Bottas, drugi był obrońca tytułu Brytyjczyk Lewis Hamilton (obaj Mercedes GP), a na trzeciej pozycji uplasował się Holender Max Verstappen (Red Bull).



Za dwa tygodnie Grand Prix Bahrajnu.