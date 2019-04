Kubica po wypadku: to najgorsze miejsce, które nie wybacza

Bolid zmiażdżony. Kubica: przepraszam, chłopaki Duży błąd Roberta... czytaj dalej » Kubica rozbił bolid na ósmym zakręcie ulicznego toru w Baku. Przyznał, że popełnił błąd, za który zapłacił najwyższą cenę.



- To najgorsze miejsce, które nie wybacza. Jest bardzo ciasno. Musnąłem bandę lewą przednią stroną i wyrzuciło mnie na zewnętrzną - relacjonował zderzenie przed kamerą Eleven Sports.



Przerwa w kwalifikacjach potrwała pół godziny. W tym czasie uprzątnięto z nawierzchni fragmentu rozbitego samochodu, a polski kierowca udał się na badania, które nie wykazały żadnych obrażeń.

Nie wiadomo, co z bolidem Polaka i czy mechanicy zdążą przygotować go do niedzielnego wyścigu.

- Wiem mało, bo nie byłem jeszcze w garażu - przyznał Kubica.



Turn 8 in Baku is fiendishly tight, as Robert Kubica will confirm #AzerbaijanGP#F1pic.twitter.com/2AmAvuBVC3 — Formula 1 (@F1) 27 kwietnia 2019







Później, w drugiej części kwalifikacji, w tym samym miejscu pecha miał jeden z faworytów Charles Leclerc z Ferrari.

W najwęższym miejscu na torze w Baku uderzył w barierę prawą stroną swojego bolidu. "Ale jestem głupi" - kilka razy na gorąco przez radio ocenił swój błąd.

Popis Mercedesa

Pole position wywalczył Fin Valtteri Bottas z Mercedesa. To drugie w tym sezonie pole position Fina.



Drugi rezultat - gorszy od wyniku Bottasa o 0,059 s zanotował Hamilton, a trzeci ze stratą 0,302 s był Niemiec Sebastian Vettel z Ferrari.

Źródło: Getty Images Kubica i feralny zakręt nr 8