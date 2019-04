Kubica o katastrofie Williamsa. "Wszyscy jesteśmy ofiarami tej sytuacji"

W końcu! Po wielu tygodniach medialnych spekulacji Williams ogłosił, że Robert Kubica został kierowcą wyścigowym zespołu na sezon 2019. Dla Polaka będzie to powrót do rywalizacji w Formule 1 po ośmiu latach przerwy.

29.12.18 | - Jeśli chodzi o zespół, to Williams nie miał rewelacyjnego sezonu. Oczekiwania były inne. Bolid nie sprawował się tak, jak powinien. Ale sytuacja może się szybko zmienić. Williams do polowy 2017 roku był czwartą lub piąta siłą w F1. Miejmy nadzieję, że ta sytuacja powróci. Nie będzie to łatwe zadanie. Konkurencja jest ogromna. W Formule 1 nikt nie śpi, a wszyscy pracują. Miejmy nadzieję, że to akurat my zrobimy większy krok naprzód niż nasi konkurenci - powiedział Robert Kubica.

Na torze stracił obie nogi, ale nie marzenia. Nastolatek bliżej Formuły 1 Billy Monger,... czytaj dalej » W Australii, Bahrajnie i ostatnio w Chinach auta brytyjskiej ekipy przyjeżdżały na szarym końcu. Rzecz jasna odstawały również w treningach i w kwalifikacjach. Kubica narzekał, że jego bolid prowadzi się źle, z trudem utrzymuje się na torze. I że w zasadzie z Georgem Russellem, drugim z zawodników Williamsa, nie mają z kim walczyć. Różnice między nimi, a kolejnymi kierowcami są ogromne.



- Myślę, że wszyscy jesteśmy ofiarami tej sytuacji. Żaden pracownik, absolutnie nikt, nie jest zadowolony z tego, co dzieje się w zespole. W końcu wszyscy mają nadzieję, że nasze wyniki ulegną poprawie. Z drugiej strony zdajemy sobie sprawę, że musimy ciężko pracować - wyznał Kubica na łamach "Autosportu".



- Tylko w ten sposób, zakładając jeszcze realistyczne podejście do tematu, można rozwiązać problemy. Owszem, można to zrobić i bez tego, choć wtedy będzie to po prostu czyste szczęście - dodał.

"Nie poprawimy nagle osiągów"