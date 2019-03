Kubica ostrzega. "Jeśli chłopaki nie zrozumieją, co się dzieje, ma to mały sens"

W końcu! Po wielu tygodniach medialnych spekulacji Williams ogłosił, że Robert Kubica został kierowcą wyścigowym zespołu na sezon 2019. Dla Polaka będzie to powrót do rywalizacji w Formule 1 po ośmiu latach przerwy.

22.11 | W końcu! Po wielu tygodniach medialnych spekulacji Williams ogłosił, że Robert Kubica został kierowcą wyścigowym zespołu na sezon 2019. Dla Polaka będzie to powrót do rywalizacji w Formule 1 po ośmiu latach przerwy.

29.12.18 | - Jeśli chodzi o zespół, to Williams nie miał rewelacyjnego sezonu. Oczekiwania były inne. Bolid nie sprawował się tak, jak powinien. Ale sytuacja może się szybko zmienić. Williams do polowy 2017 roku był czwartą lub piąta siłą w F1. Miejmy nadzieję, że ta sytuacja powróci. Nie będzie to łatwe zadanie. Konkurencja jest ogromna. W Formule 1 nikt nie śpi, a wszyscy pracują. Miejmy nadzieję, że to akurat my zrobimy większy krok naprzód niż nasi konkurenci - powiedział Robert Kubica.

Rozpacz, awarie, a na końcu cieszył się Hamilton. Kubica ostatni w szalonym wyścigu Pasjonujący... czytaj dalej » Kubica odstawał od wszystkich na torze Sakhir przez cały weekend. Nawet gdy po starcie niedzielnego wyścigu zdołał przesunąć się o trzy pozycje (wyprzedził m.in. kolegę z zespołu George'a Russella), później i tak wszystko wróciło do normy. Model FW42 nie potrafił utrzymać tempa.

Polak na mecie był 16., a nie 20., bo Grand Prix nie ukończyli Carlos Sainz (McLaren), Romain Grosjean (Haas) oraz Nico Huelkenberg i Daniel Ricciardo (obaj Renault).



- Początek był niezły, bo nie za bardzo trzeba było bolidu, żeby było OK - gorzko żartował Kubica.



- Ze względu na wiatr i to jak zachowywał się bolid, czekało mnie trudne zadanie. Myślałem, że rajdowo całkiem nieźle sobie radziłem, biorąc pod uwagę parę moich sezonów w WRC, ale jazda bolidem F1 takim stylem nie odpowiada niczemu. Walczyłem przede wszystkim, żeby utrzymać auto na torze, niż nim jechać. Bardziej pocieszające jest to, że tam, gdzie chodzi o wyczucie, taki "fach wyścigowy", i mimo że osiem lat nie ścigałem się, to starty dobrze mi wychodzą - dodał.



Robert #Kubica w bardzo mocnych słowach po wyścigu w Bahrajnie... #ElevenF1



"Jeśli chłopaki nie zrozumieją co się dzieje, to ma to mały sens" pic.twitter.com/N3JYSTEIGC — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) 31 marca 2019

"Walka o przetrwanie"

Widział śmierć swoich kierowców. Tu Kubica mierzy się z brutalnością F1 Był szaleńcem bez... czytaj dalej » Polak razem z innymi ekipami nie wraca z Bahrajnu. We wtorek i w środę odbędą się tu oficjalne testy.



- Będą ważne, bo jeśli chłopaki nie zrozumieją, co się dzieje, ma to mały sens. To bardziej walka o przetrwanie niż sama jazda - zaznaczył Kubica.



- Będziemy jeździć moim autem, więc George (Russell, drugi kierowca teamu Williams - red.) przez kilka dni będzie mógł przekonać się o wielu rzeczach - skwitował.



Już po piątkowych treningach Kubica zasugerował, że bolid Brytyjczyka - mimo tych samych ustawień - jest szybszy. - W Melbourne jeździłem na innych ustawieniach i myślałem wtedy, że to ja popełniłem błędy. A teraz, na tych samych ustawieniach, bolidy zachowują się zupełnie inaczej. Nie znamy powodu, dlaczego tak się dzieje. I to jest bardziej martwiące - mówił wtedy, też w Eleven Sports, polski kierowca.

Wyniki Grand Prix Bahrajnu Miejsce Zawodnik Kraj Team Czas 1. Lewis Hamilton Wielka Brytania Mercedes 1:34:21.295 2. Valtteri Bottas

Finlandia Mercedes +2.980s 3. Charles Leclerc Monako Ferrari

+6.131s 4. Max Verstappen

Holandia Red Bull

+6.408s 5. Sebastian Vettel

Niemcy

Ferrari +36.068s 6. Lando Norris

Wielka Brytania

McLaren +45.754s 7. Kimi Raikkonen Finlandia Alfa Romeo +47.470s 8. Pierre Gasly

Francja Red Bull

+58.094s 9. Alexander Albon

Tajlandia

Toro Rosso

+62.697s 10. Sergio Perez

Meksyk Racing Point

+63.696s 11. Antonio Giovinazzi

Włochy Alfa Romeo

+64.599s 12. Daniił Kwiat Rosja Toro Rosso

+ 1 okrążenie 13. Kevin Magnussen

Dania Haas + 1 okrążenie 14. Lance Stroll

Kanada Racing Point + 1 okrążenie 15. George Russell Wielka Brytania ROKiT Williams + 1 okrążenie 16. Robert Kubica Polska ROKiT Williams + 2 okrążenia