"Przepraszamy Roberta za naruszenie przepisów". Inżynier Williamsa przyznał się do błędu

O weekendzie w Baku brytyjski team będzie chciał jak najszybciej zapomnieć. W piątek, podczas pierwszej sesji treningowej, George Russell uszkodził swój bolid, zahaczając o pokrywę kanalizacyjną.

Kubica zdziwiony karą. "To nie jest tak, że ja sobie zapalam auto i wyjeżdżam" - Skąd się to... czytaj dalej » Następnego dnia, w pierwszej części kwalifikacji, na zakręcie rozbił się z kolei Kubica. Mechanicy mieli pełne ręce roboty. W końcu udało im się doprowadzić auto Polaka do stanu używalności, ale uszkodzenia były tak duże, że Kubica do niedzielnego wyścigu ruszył z alei serwisowej.



To nie był koniec kłopotów. Po starcie okazało się, że zawodnik Williamsa zbyt szybko wyjechał z garażu, a sędziowie ukarali go dodatkowym przejazdem przez pit lane. Wiązało się to ze stratą kolejnych sekund. Na mecie Kubica był rzecz jasna ostatni. Do zwycięzcy, Valtteriego Bottasa z Mercedesa, stracił dwa okrążenia.



Po wszystkim Polak zasugerował, że to nie on popełnił błąd. - To nie jest tak, że to ja sobie zapalam auto i wyjeżdżam. Nie wiem, skąd to się wzięło. Ale to mało zmienia w naszej sytuacji - powiedział przed kamerą Eleven Sports.

"To był trudny weekend"

Do sprawy odniósł się też zespół. - Przepraszamy Roberta za naruszenie przepisów, co doprowadziło do jego kary - przyznał Dave Robson, starszy inżynier wyścigowy, cytowany na oficjalnej stronie teamu Williams.



Będzie odszkodowanie dla Williamsa za bolid, który rozbił się o studzienkę kanalizacyjną Podczas... czytaj dalej » - To dla całej ekipy był trudny weekend. Mechanicy wykonali świetną robotę, aby po kwalifikacjach przygotować bolid Roberta do wyścigu. Zdecydowaliśmy się - oprócz niezbędnej naprawy uszkodzonych części - wprowadzić pewne zmiany w konfiguracji samochodu. Oznaczało to, że musieliśmy wystartować z alei serwisowej, ale Kubica mógł w ten sposób osiągnąć dobre tempo wyścigowe - wytłumaczył Robson.



Kubica, w tym samym oficjalnym przekazie, do tematu kary już się nie odniósł. Podziękował za to mechanikom.

- Wykonali niesamowitą robotę. Udało im się poskładać bolid w jeden kawałek z powodu mojego błędu. Podczas wyścigu szybko okazało się, że muszę być ostrożny podczas hamowania. Priorytetem było jednak dojechanie do mety. I to się udało. To coś niezwykłego, że samochód był gotowy na wyścig - skomentował.



Piąta runda mistrzostw świata F1 - o Grad Prix Hiszpanii - odbędzie się 12 maja w Barcelonie.