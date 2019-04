Osamotniony Kubica ostatni na treningu. W Baku Williams przeżywa koszmar

29.12.18 | - Jeśli chodzi o zespół, to Williams nie miał rewelacyjnego sezonu. Oczekiwania były inne. Bolid nie sprawował się tak, jak powinien. Ale sytuacja może się szybko zmienić. Williams do polowy 2017 roku był czwartą lub piąta siłą w F1. Miejmy nadzieję, że ta sytuacja powróci. Nie będzie to łatwe zadanie. Konkurencja jest ogromna. W Formule 1 nikt nie śpi, a wszyscy pracują. Miejmy nadzieję, że to akurat my zrobimy większy krok naprzód niż nasi konkurenci - powiedział Robert Kubica.

Kuriozalne sceny w Baku, pech ekipy Kubicy. Bolid uszkodzony o studzienkę i zalany przez dźwig Problemów... czytaj dalej » Pierwszy trening, który rozpoczął się o godzinie 11 (czasu polskiego), dla brytyjskiej ekipy był niczym koszmar. Russell, a więc partner Kubicy zdołał przejechać kilka kilometrów. Między drugim a trzecim zakrętem prowadzony przez niego bolid najechał na lekko uchyloną uliczną studzienkę. Samochód został podbity do góry, a za moment odpadły z niego części. To nie był koniec dziwnych wydarzeń.

Farsa i niedowierzanie

Na torze pojawiła się obsługa, której, delikatnie mówiąc, brakowało kompetencji. Dlatego też usunięcie uszkodzonego auta stało się kolejną śmieszną tragikomedią. Gdy bolid był już na lawecie, ta dźwigiem uderzyła w kładkę z reklamami rozciągniętą nad trasą. Po chwili na samochód Russella zaczął się lać płyn hydrauliczny z uszkodzonego ramienia dźwigu.

Młody zawodnik tylko z niedowierzaniem patrzył na to, co się dzieje z jego autem.

Trening trwał zaledwie 22 minuty. Sędziowie zdecydowali się go nie wznawiać. Kubica przejechał jedno okrążenie.

Bezproblemowa sesja Polaka

Kubica zamknął stawkę na treningu. Rządziły bolidy Ferrari [RELACJA] Robert Kubica z... czytaj dalej » O godz. 15 zawodnicy ponownie pojawili się na torze w Baku. W 20-osobowym gronie zabrakło Russella. Od początku sezonu Williams zmaga się z brakiem odpowiedniej liczby części. Nie inaczej jest tym razem. Samochodu w piątek nie udało się naprawić. Trudno powiedzieć, czy w sobotę Brytyjczyk wystąpi w kwalifikacjach. Pojawiły się nawet głosy, że 20-latka może zabraknąć na torze także w niedzielę podczas Grand Prix.

Kubica nie miał żadnych problemów podczas sesji. Przejechał wiele okrążeń i jego najlepszym czasem było 1:48.111.

Trening zdominowali kierowcy Ferrari. Wygrał Francuz Charles Leclerc przed Sebastianem Vettelem z Niemiec. Trzeci był brytyjski mistrz świata Lewis Hamilton z Mercedesa, który do zwycięzcy stracił prawie 0,7 sekundy. Polak miał rezultat gorszy od Leclerca o 5.239 sekundy.

W sobotę kwalifikacje o godz. 15. Zmagania główne w niedzielę o godz. 14.10 polskiego czasu.