Kubica bez poprawy. Williams w trudnej sytuacji

Kubica trenował przez cały piątek, ale w stawce 13 kierowców, którzy pojawili się na torze, był zdecydowanie najwolniejszy. Jego wynik był o ponad sekundę słabszy od rezultatu przedostatniego Meksykanina Sergio Pereza (Racing Point). Dzień wcześniej kolega Polaka z teamu, Brytyjczyk George Russell miał 1.18,130.

Polak przejechał 90 okrążeń, co na pewno pomoże Williamsowi w przygotowaniach do pierwszego w sezonie wyścigu - 17 marca w Australii. Jednak mający siedzibę w Grove brytyjski zespół ma sporo do nadrobienia, aby nawiązać walkę choćby z najsłabszymi z rywali. W 2018 roku zajął ostatnie miejsce w klasyfikacji konstruktorów, a w pierwszej części testów na Circuit de Barcelona-Catalunya jeździł tylko przez trzy z ośmiu sesji. Wynikało to z opóźnienia w pracach nad bolidem w fabryce teamu.

Ferrari na czele

Vettel (Ferrari) podczas porannej sesji w piątek uzyskał 1.16,221. To najlepszy rezultat tegorocznych testów, uwzględniając także ich pierwszą czterodniową turę w ubiegłym tygodniu. Wicemistrz świata nie poprawił tego wyniku po przerwie, a udział w popołudniowej sesji zakończył przedwcześnie ze względu na awarię bolidu.

Z dobrej strony pokazał się broniący tytułu Brytyjczyk Lewis Hamilton (Mercedes GP). Trenując tylko po południu uzyskał czas okrążenia o zaledwie 0,003 s gorszy od Vettela.