Podczas obiadu z Elżbietą II popełnił faux pas, dziś żegna ją pięknymi słowami

Przełożona cała kolejka Premier League W weekend miała... czytaj dalej » "Od wczoraj zastanawiam się nad jej niesamowitym życiem. Dla wielu była symbolem nadziei, swojemu krajowi służyła z godnością, oddaniem i życzliwością. Do nikogo nie można jej porównać. Jestem wdzięczny, że mogłem żyć w jej czasach" - napisał na wstępie Hamilton.

Wspólna miłość

Hamilton spotkał się z królową w 2009 roku. Miał zaledwie 24 lata, na koncie dopiero jeden tytuł mistrzowski (dziś ma aż siedem), za który Elżbieta II mianowała go Kawalerem Orderu Imperium Brytyjskiego.

Kiedyś po latach przyznał, że podczas uroczystego obiadu stresował się bardzo i popełnił nawet straszliwe faux pas. Hamilton nie znał protokołu, zagubił się w jego pułapkach. Królowa zwróciła mu uwagę. - Najpierw mówisz do osoby po lewej stronie. Ja do tej po prawej. Później przyjdzie kolej na naszą rozmowę - wyjaśniła.



Queen told Lewis Hamilton off for breaking key rule during fancy lunch at Palace https://t.co/AgkgbLW54spic.twitter.com/mV7hypMSLQ — Mirror Royal (@MirrorRoyal) September 19, 2019





Wizytę cały czas wspomina jednak bardzo ciepło. "Miałem ten niesamowity zaszczyt spędzić z nią czas. To coś, czego nie zapomnę nigdy. Rozmawialiśmy o naszej wspólnej miłości do psów, była niesamowicie hojna" - napisał.

"Cały naród i wiele innych na świecie będzie opłakiwać jej stratę, moje myśli i modlitwy są z jej rodziną i wszystkimi jej bliskimi, którzy stracili ukochaną osobę. Spoczywaj w pokoju" - dodał.



Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Lewis Hamilton (@lewishamilton)





Minuta ciszy we Włoszech

W ten weekend Hamilton i inni kierowcy Formuły 1 będą ścigać się w Grand Prix Włoch. Pierwszy trening na torze Monza, który odbył się w piątek, poprzedziła minuta ciszy.