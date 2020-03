Wyścig o Grand Prix Australii odwołany. Większość ekip F1 nie chciała rywalizować

Decyzja zapadła krótko przed rozpoczęciem pierwszej piątkowej sesji treningowej.

Zespół F1 wycofał się z Grand Prix Australii. U pracownika zdiagnozowany koronawirus Bolidy McLarena... czytaj dalej » Już w czwartek branżowe portale twierdziły, że wyścig zostanie odwołany. Wpływ na to miał przypadek wykrycia koronawirusa w ekipie McLarena (zespół od razu wycofał się ze startu) oraz wypowiedzi kilku kierowców, m.in. sześciokrotnego mistrza świata Brytyjczyka Lewisa Hamiltona (Mercedes) i najbardziej doświadczonego obecnie w stawce Fina Kimiego Raikkonena (Alfa Romeo).

Hamilton zaskoczony

Obaj sugerowali, że ze względu na obecną sytuację, zawody nie powinny się odbyć.

- Świat reaguje na to, co się dzieje, prawdopodobnie trochę za późno. Ameryka zamknęła swoje granice, rozgrywki NBA zostały zawieszone. A F1 trwa - mówił Hamilton na czwartkowej konferencji prasowej.

I dodał: - To szokujące, że siedzimy razem w tym pomieszczeniu. Jestem tym bardzo, ale to bardzo zaskoczony.

Na razie nie wiadomo, czy GP Australii odbędzie się w innym terminie w sezonie 2020.



Formula 1 and the FIA, with the full support of the Australian Grand Prix Corporation (AGPC), have taken the decision that all Formula 1 activity for the Australian Grand Prix is cancelled pic.twitter.com/rHbc7hlNvH — Formula 1 (@F1) March 12, 2020

"Trudne czasy"

Natomiast szef Formuły 1 Chase Carey natychmiast uciął spekulacje o pozostałych zmianach w kalendarzu. Według niego na razie nie jest rozważany scenariusz, by za tydzień kierowcy nie ścigali się w Bahrajnie, choć wiadomo, że wyścig tam odbędzie się bez udziału publiczności.



Niedawno Carey gościł też w Hanoi, gdzie 5 kwietnia ma się odbyć pierwsza w historii Grand Prix Wietnamu. Już wcześniej odwołano zaplanowaną na 19 kwietnia GP Chin w Szanghaju.



- W ciągu najbliższych dni zapadną decyzje. Sytuacja zmienia się błyskawicznie. To dla wszystkich, także dla Formuły 1, trudne czasy - przyznał szef F1.