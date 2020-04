BBC: Formuła 1 ma sposób na uratowanie sezonu. Pierwszy wyścig na Silverstone

Kamil Stoch: my jako zawodnicy musimy to zaakceptować

Liga hiszpańska zdecydowała się zawiesić rozgrywki na dwa tygodnie. Tym samym w najbliższym czasie nie odbędą się 28. i 29. kolejka LaLigi. To pokłosie epidemii koronawirusa. Jednym z zakażonych jest koszykarz Realu Madryt, przez co również zespół piłkarski został poddany kwarantannie.

Zespół futbolu amerykańskiego New England Patriots wypożyczył swój prywatny samolot, aby przetransportować z Chin do USA milion maseczek potrzebnych służbom medycznym walczącym z epidemią koronawirusa. Maszyna wylądowała w czwartek w Bostonie.

Właściciel zespołu New England Patriots Robert Kraft pomaga w walce z koronawirusem. Najpierw samolot jego teamu przetransportował z Chin do Bostonu ponad milion maseczek, a w piątek partia 300 tysięcy maseczek dotarła do Nowego Jorku. Transport odbył się ciężarówką zespołu New England Patriots.

Imprezy bez publiczności mają być sposobem na uratowanie sezonu. Brak wyścigów poważnie obciąża budżety zespołów, a zdaniem szefa McLarena Zaka Browna nawet cztery z dziesięciu mogą "zniknąć z mapy F1" jeszcze w tym roku.



O możliwych rozwiązaniach tej sytuacji dyskutowali podczas telekonferencji szefowie teamów, władze cyklu oraz prezydent Międzynarodowej Federacji Samochodowej (FIA) Jean Todt.

Rozważają obniżenie limitu budżetu