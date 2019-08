Zaskakujące wyznanie Kimiego Raikkonena. "Piłem 16 dni z rzędu i nic nie pamiętam"

13.06 | Robert Kubica mówi, że największym plusem, o którym się zapomina jest to, że mamy Polaka w Formule 1. Dodaje, że trzeba się uzbroić w cierpliwość, czekając na poprawę tempa zespołu

Niedawno na półkach w księgarniach pojawiła się biografia "Kimi Raikkonen, jakiego nie znamy". Fiński kierowca wyścigowy przed publikacją książki postanowił udostępnić jej obszerne fragmenty, dlatego duże zainteresowanie nie mogło dziwić. Ponadto, jeżdżący aktualnie w barwach Alfa Romeo, zawodnik jest postacią nietuzinkową w Formule 1. Mistrz świata z 2007 roku postanowił ujawnić wiele interesujących faktów.

Jednym z faktów, które wypłynęły wraz biografią jest informacja, że w 2013 roku Raikkonen przez 16 dni pił alkohol, świętując udany start sezonu w Lotusie. Na początek Fin zwyciężył w GP Australii, a następnie dwukrotnie był drugi w Chinach i Bahrajnie. Przerwę przed kolejnymi zawodami w Barcelonie kierowca poświęcił na zabawę. - Nic nie pamiętam z tego okresu. Musiałem wysłuchać relacji znajomych, bo podróżowaliśmy po Europie i dobrze się bawiliśmy razem z ekipą Lotusa. To było dla mnie coś normalnego - powiedział w wywiadzie dla motorsport.com.

Rodzina najważniejsza

W dalszej części rozmowy Fin zapewnił, że z powodu dobrej zabawy nigdy nie miał problemów z szefem zespołu, a przynajmniej ten nigdy go nie upomniał. Jednocześnie Raikkonen zapewnił, że nie miał skrupułów ze zdradzaniem życiowych faktów. - Nie mam zahamowań, aby podać to do publicznej wiadomości. Często się bawiliśmy, ale w książce zabrakło innych szczegółów. Nie chciałem niczego ukrywać, byłem otwarty, a ograniczała mnie tylko liczba stron - zapewnił 39-letni kierowca Alfa Romeo.

Odmieniony przez żonę i rodzinę Fin przyznaje, że priorytety się zmieniły. - Rodzina ma pierwszeństwo, chociaż nadal wychodzę, ale z małżonką, a to coś innego. Wszyscy się starzejemy - zakończył.

Aktualnie fiński kierowca zajmuje 8. miejsce w klasyfikacji mistrzostw świata.