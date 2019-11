Kierowcy Ferrari wezwani na dywanik. "To się nie może powtórzyć"

Robert Kubica po krótkiej przerwie wróci wkrótce do walki o punkty mistrzostw świata. Sam przyznaje jednak, że będzie o nie trudno. - Straty, jakie mamy do innych, są znaczne. Zniwelować je będzie bardzo trudno - powiedział polski kierowca przed kamerą TVN24.

Do kolizji zawodników włoskiego potentata doszło zaledwie pięć okrążeń przed metą. Na czwartej pozycji jechał Leclerc. Vettel był tuż za nim. Na prostej Niemiec próbował wyprzedzić kolegę z zespołu. Zrobił to bardzo agresywnie. W czasie ataku zahaczył swą tylną oponą o przednią oponę Monakijczyka. Po chwili Leclerc był już poza torem. Za chwilę to samo stało się z Vettelem. Ich auta nie nadawały się do dalszej jazdy. Obaj nie kryli wściekłości.



The moment the race turned on its head #BrazilGP#F1pic.twitter.com/Y77NrJMJ0g — Formula 1 (@F1) November 17, 2019





Zamiast pewnych dwóch miejsc w czołówce skończyło się na braku jakiejkolwiek zdobyczy punktowej. Szef ekipy Mattia Binotto nie chciał komentować i oceniać zajścia z udziałem kierowców, ale większość neutralnych obserwatorów wskazywała na winę Vettela.

- Jeszcze w tym tygodniu będziemy rozmawiać w naszej siedzibie na temat tego, co się stało. Musimy usiąść i zdecydować, gdzie są limity takiego zachowania. To nie może się powtórzyć. Kiedyś próbowaliśmy kierować poczynaniami zawodników w ostatnich sezonach, ale byliśmy krytykowani. Jeśli pozwolilibyśmy im walczyć na maksa, to też bylibyśmy narażeni na niepochlebne opinie - wyjaśniał Binotto.

- Konieczne jest określenie, co jest głupie, a co nie. Kiedy dochodzi do takiego zderzenia na torze, to nie ma wątpliwości, że coś poszło źle – dodał.

Nie pierwszy taki przypadek

Włoch w przeszłości miał podobny problem, gdy pracował w Mercedesie. Wtedy w zespole jeździli Brytyjczyk Lewis Hamilton oraz Nico Rosberg z Niemiec. Ambicją obu była pozycja numer 1 w teamie. Walczyli zatem nie tylko na torze, gdzie zderzyli się aż trzykrotnie. Dochodziło także do pojedynków słownych.

Kraksa Vettela i Leclerca, którzy w jednym zespole jeżdżą od tego sezonu, była ich pierwszą w historii. Od kilku miesięcy można odnieść jednak wrażenie, że ich przyjaźń jest szorstka. 32-letni Niemiec, który jest czterokrotnym mistrzem świata, ponoć obawia się rosnącej pozycji bardzo szybkiego i o dziesięć lat młodszego kolegi z zespołu.

Tak wyglądał uszkodzony bolid Sebastiana Vettela

- Nadal jestem przekonany, że to luksus, że mamy w zespole dwóch tak wspaniałych zawodników, którzy są dla siebie inspiracją. To, co czytam i słyszę, jest zupełnie inne od tego, co widzę. Oni mają dobre relacje, ale bez wątpienia to, co stało się w niedzielę, może je popsuć – dodał szef Ferrari.

W klasyfikacji generalnej mistrzostw świata Leclerc z dorobkiem 249 punktów zajmuje czwarte miejsce. Vettel ma 230 i jest piąty.

Do końca sezonu jeszcze jeden start. W ostatni weekend listopada zmagania w Abu Zabi.