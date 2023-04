Blisko tragedii podczas Grand Prix Australii. Kibice byli w śmiertelnym niebezpieczeństwie

Pechowcem okazał się Will Sweet, który wraz ze swoją narzeczoną stał na zatłoczonym wzgórzu tuż za drugim zakrętem toru Albert Park. Oboje z bliska byli świadkami wypadku Magnussena, który na kilka okrążeń przed końcem wyścigu stracił kontrolę nad bolidem, wypadł z trasy i uderzył w barierki ochronne. Szalony wyścig w Australii. Trzy czerwone flagi i triumf Verstappena Max Verstappen... czytaj dalej »

"Ramieniem ochroniłem szyję"

Impet był na tyle duży, że z samochodu odpadła opona, a w powietrze poleciał kawałek bolidu. Niestety trafił on w Sweeta.

- Ja tam stałem i krwawiłem. Szczęście w nieszczęściu, że ramieniem ochroniłem szyję. Gdyby to uderzyło moją narzeczoną, trafiłoby ją prosto w głowę - powiedział w rozmowie na antenie stacji radiowej 3AW.

- Dopiero po chwili zdałem sobie sprawę, jak duży i ciężki był to kawałek. Był postrzępiony i naprawdę ostry. Gdyby uderzył mnie pod innym kątem, mogłoby to mieć przerażające skutki - dodał.

Sweet nie ukrywa, że ma żal do organizatorów. Zaznaczył, że obszar, na którym stał, był pełen małych dzieci i że nie zadbano należycie o bezpieczeństwo kibiców.

- Moja narzeczona była bardzo wystraszona całą sytuacją, a po tym wszystkim, oprócz obsługi medycznej, nikt z przedstawicieli wyścigu nawet nie podszedł zapytać, co się stało - podkreślił.



JUST IN: Will Sweet was hit by his favourite driver @KevinMagnussen's flying debris in yesterday's race. It left a deep cut on his arm. He didn't even get to keep the mangled metal - other fans took off with it.





Wyścig o Grand Prix Australii zakończył się zwycięstwem broniącego tytułu Maxa Verstappena (Red Bull). Holender, w obecności ponad 130 tysięcy fanów, wyprzedził Brytyjczyka Lewisa Hamiltona (Mercedes) oraz Hiszpana Fernando Alonso (Aston Martin).