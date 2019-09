Correa wciąż w śpiączce farmakologicznej. "Obrażenia nóg poważnym problemem"

Do dramatu doszło 31 sierpnia. Już na drugim okrążeniu Francuz Anthoine Hubert wypadł z drogi i uderzył w bandę. Za chwilę w jego bolid wbiło się rozpędzone auto Correi. W kraksie uczestniczyli jeszcze dwaj inni kierowcy.



22-letni Hubert, wskutek odniesionych obrażeń, zmarł w szpitalu.



Lekarze musieli też walczyć o życie Correi. Pojawiły się u niego problemy z oddychaniem (zespół ostrej niewydolności), z nerkami, stwierdzono również pęknięcie żeber, złamanie nóg i uraz kręgosłupa.

Correa czeka na operację

20-letni Ekwadorczyk przeszedł czterogodzinną operację w Liege. Później został przetransportowany do kliniki w Londynie, gdzie przebywa do dzisiaj.



We wtorek zarząd firmy Race Tech Development Group poinformował w oświadczeniu, że Correa wciąż pozostaje na oddziale intensywnej terapii w stanie śpiączki farmakologicznej.



"Chociaż stan jego płuc poprawił się, nadal oddycha za pomocą respiratora. Obrażenia nóg wciąż pozostają poważnym problemem. Zostaną poddane operacji, jeśli tylko jego płuca będą wystarczająco silne, żeby wytrzymać zabieg" - dodano w komunikacie.



Correa w tym sezonie Formuły 2 ścigał się w barwach zespołu Sauber Junior Team by Charouz. Jest też kierowcą rozwojowym F1 w teamie Alfa Romeo.