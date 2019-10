17-godzinna operacja Juana Manuela Correi. "Stan mojej nogi jest niepewny"

Do dramatu doszło 31 sierpnia. Już na drugim okrążeniu Francuz Anthoine Hubert wypadł z drogi i uderzył w bandę. Za chwilę w jego bolid wbiło się rozpędzone auto Correi. W kraksie uczestniczyli jeszcze dwaj inni kierowcy.

Wypadek okazał się tragiczny. 22-letni Hubert, wskutek odniesionych obrażeń, zmarł w szpitalu.

Liczne obrażenia

Lekarze musieli też walczyć o życie Correi. Pojawiły się u niego problemy z oddychaniem (zespół ostrej niewydolności), z nerkami, stwierdzono również pęknięcie żeber, złamanie nóg i uraz kręgosłupa.



20-letni Ekwadorczyk najpierw trafił do szpitala w Liege. Później został przetransportowany do kliniki w Londynie, gdzie przebywa do dzisiaj.



W niedzielę przeszedł 17-godzinną operację prawej nogi, która miała zminimalizować ryzyko nieodwracalnych uszkodzeń. Pierwsze rokowania były niepewne, ale lekarze po kilku dniach w końcu ogłosili sukces. Z tego powodu rodzina Correi czekała z podaniem oficjalnej informacji do czwartku.

"Rehabilitacja będzie długa i skomplikowana"

"Rehabilitacja będzie długa i skomplikowana"

Po wszystkim głos - po raz pierwszy od wypadku - zabrał sam kierowca. "Ostatnie tygodnie były wyjątkowo trudne. Trudniejsze niż wszystko, z czym się kiedykolwiek zmagałem, zarówno fizycznie, jak i psychicznie" - napisał w oświadczeniu.

"Zdaję sobie sprawę, że stan mojej prawej nogi jest niepewny. A rehabilitacja będzie długa i skomplikowana. Staram się zrozumieć to, co się stało i wciąż dzieje. Chcę podziękować każdej osobie, które okazała mi wsparcie. Jestem przytłoczony ogromną liczbą otrzymanych wiadomości. Wasze dobre słowa zrobiły różnicę" - dodał.



Ekwadorczyk za dwa tygodnie przejdzie kolejną, już mniej skomplikowaną operację. Lekarze przewidują, że będzie mógł opuścić szpital za około sześć tygodni.

Correa, wnuk byłego prezydenta Ekwadoru Rodrigo Borji, w tym sezonie Formuły 2 ścigał się w barwach zespołu Sauber Junior Team by Charouz. Jest też kierowcą rozwojowym F1 w teamie Alfa Romeo.