Jeremy Clarkson bił brawo Kubicy. Potem dołączyła do niego publiczność

Pierwszy start Roberta Kubicy po powrocie do Formuły 1 nie był łatwy. Polski kierowca zespołu Williams dojechał na metę w Melbourne jako ostatni. - Dojechałem do mety, a jeszcze dwa lata temu wiele osób nawet nie sądziło, że mogę wystartować w Formule 1 i ukończyć wyścig - komentuje Kubica i po raz kolejny daje dowód swojej wielkiej determinacji. 8 lat temu Polski kierowca miał poważny wypadek podczas rajdu we Włoszech. Nie było pewności, czy kiedykolwiek wróci do pełnej sprawności.

W miniony weekend w Melbourne pierwszy raz od ośmiu lat Kubica wystartował w wyścigu najbardziej prestiżowej serii na świecie. W ten sposób 34-latek zrealizował - wydawało się nierealne - marzenie powrotu do Formuły 1 po wypadku, któremu uległ w 2011 roku.

Co za determinacja

Kubica spanikował. "Nie widziałem świateł startowych" Powrót do Formuły... czytaj dalej » - Mogę opowiedzieć o Robercie Kubicy? - zapytał Clarkson w programie "The Grand Tour". - To polski kierowca Formuły 1. Osiem lat temu miał koszmarny wypadek biorąc dla zabawy udział w rajdzie. Połamał sobie wszystkie kości z prawej strony ciała od pięty po ramię. Przeszedł siedmiogodzinną operację, w której poskładano jego rękę. A później miał siedemnaście kolejnych operacji - przypomniał.

- Ręka wciąż nie jest w pełni sprawna, ale w ten weekend wrócił do Formuły 1. I muszę przyznać, że to coś znakomitego - dodał angielski dziennikarz i jednocześnie zaczął bić Kubicy brawo. Dołączyła się do niego publiczność w studiu i dwóch innych prowadzących - Richard Hammond i James May.

- Co za człowiek, co za determinacja - podkreślono. - Mark Webber, ten Australijczyk z F1, były kierowca zatweetował: "Polak wraca. Co za wojownik i nieustępliwy skurczybyk" - Clarkson przywołał na koniec słowa byłego zawodnika m.in. ekipy Red Bulla, który w ten sposób gratulował Polakowi powrotu w listopadzie 2018.

Źródło: Newspix Jeremy Clarkson jest pełen unznania dla Kubicy

Początek sezonu

W niedzielę na inaugurację sezonu 2019 na torze Melbourne Park Kubica zajął ostatnie - 17. miejsce. Kolejne Grand Prix zaplanowano na 31 marca w Bahrajnie. Sezon potrwa do grudnia. Tytułu broni Brytyjczyk Lewis Hamilton z Mercedesa.