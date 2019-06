Inżynier Williamsa: nie mamy możliwości, żeby rywalizować z resztą stawki

W końcu! Po wielu tygodniach medialnych spekulacji Williams ogłosił, że Robert Kubica został kierowcą wyścigowym zespołu na sezon 2019. Dla Polaka będzie to powrót do rywalizacji w Formule 1 po ośmiu latach przerwy.

29.12.18 | - Jeśli chodzi o zespół, to Williams nie miał rewelacyjnego sezonu. Oczekiwania były inne. Bolid nie sprawował się tak, jak powinien. Ale sytuacja może się szybko zmienić. Williams do polowy 2017 roku był czwartą lub piąta siłą w F1. Miejmy nadzieję, że ta sytuacja powróci. Nie będzie to łatwe zadanie. Konkurencja jest ogromna. W Formule 1 nikt nie śpi, a wszyscy pracują. Miejmy nadzieję, że to akurat my zrobimy większy krok naprzód niż nasi konkurenci - powiedział Robert Kubica.

Na torze Paul Ricard zwyciężył mistrz świata Lewis Hamilton, reprezentujący barwy Mercedesa. Kubica zajął 18. miejsce, a Russell był 19. Niedzielnego wyścigu nie ukończył reprezentant gospodarzy Romain Grosjean (Haas). Po ośmiu weekendach Grand Prix - obok zawodników Williamsa - bez choćby punktu w klasyfikacji generalnej pozostaje tylko Włoch Antonio Giovinazzi z Alfy Romeo.



Pod tym względem Williams jest najszybszy. I to trzy wyścigi z rzędu Zespół Williamsa... czytaj dalej » - W obu autach zaplanowaliśmy strategię jednego pit stopu. Mieliśmy jednak problem z bolidem George'a, dlatego musieliśmy go ściągnąć po raz drugi, aby wymienić przednie skrzydło. Nasze pit stopy były dobre. Nadal pracujemy nad poprawą osiągów, ale obecnie nie mamy możliwości, żeby rywalizować z resztą stawki - skomentował Robson, cytowany przez oficjalną stronę Williamsa.

"Walka z Georgem niezłym doświadczeniem"

Russell zniszczył przednie skrzydło, gdy na jednym z okrążeń próbował wyprzedzić polskiego kierowcę. Brytyjczyk pojechał ze szeroko, zahaczając po drodze o styropianowy znacznik.



- Myśleliśmy, że nie będzie to duży problem. Później ze względów bezpieczeństwa zdecydowaliśmy się na zmianę skrzydła. Musimy być cierpliwi, wyciągać wnioski i mieć nadzieję, że zaczniemy w końcu walczyć z pozostałymi kierowcami - tłumaczył Russell.



Co na to Kubica? - Opony przetrwały lepiej niż się spodziewaliśmy. Moje pierwsze okrążenie było dobre. Podjąłem kilka poprawnych decyzji, nie ryzykując przy tym zbyt wiele. Reszta wyścigu okazała się w porządku. Walka z Georgem była niezłym doświadczeniem. Mam nadzieję, że w przyszłości to się opłaci - skwitował Polak.



Kolejny wyścig - o Grand Prix Austrii - odbędzie się 30 czerwca.

Klasyfikacja generalna Formuły 1 Zawodnik Team Punkty 1. Lewis Hamilton Mercedes 187 2. Valtteri Bottas Mercedes 151 3. Sebastian Vettel Ferrari 111 4. Max Verstappen Red Bull

100

5. Charles Leclerc Ferrari 87

6. Pierre Gasly Red Bull 36 7. Carlos Sainz McLaren 26

8. Daniel Ricciardo Renault 22

9. Kimi Raikkonen Alfa Romeo 17

10. Kevin Magnussen Haas

14

11. Nico Hulkenberg Renault 14 12. Lando Norris McLaren 13 13. Sergio Perez Racing Point 13 14. Daniił Kwiat Toro Rosso 10 15. Alexander Albon Toro Rosso 7 16. Lance Stroll

Racing Point

6 17. Romain Grosjean Haas 2 18. Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 0 19. Robert Kubica Williams 0 20. George Russell Williams 0