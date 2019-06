"Chyba najlepszy kierowca w historii". Hamilton poluje na rekordy Schumachera

13.06 | Robert Kubica mówi, że największym plusem, o którym się zapomina jest to, że mamy Polaka w Formule 1. Dodaje, że trzeba się uzbroić w cierpliwość, czekając na poprawę tempa zespołu

13.06 | Robert Kubica mówi o tym, że prędkość bolidu powinna poprawić się średnio o dwie sekundy w trakcie sezonu. Dodaje też, że straty Williamsa są zbyt duże, by brać te dane pod uwagę

Hamilton dalej jeździ w swojej lidze. Kubica nie był ostatni w Grand Prix Francji Nie ma mocnych na... czytaj dalej » W niedzielę na torze Paul Ricard było nudno od początku do końca. Hamilton zaczął z pierwszego pola i skończył pierwszy. Drugi Valtteri Bottas, też kierowca Mercedesa GP, stracił do niego 18 sekund. W Formule 1 to nokaut.



- Razem piszemy historię, a ja czuję dumę, że jestem częścią takiego zespołu - cieszył się na mecie Brytyjczyk.



Jest z czego być dumnym. Kierowcy Mercedesa znów pokazali moc. W niedzielę już szósty raz w sezonie zgarnęli dublet.

Rekord na horyzoncie

Ale Hamilton pisze historię także samodzielnie. To jego szóste zwycięstwo w tym roku i 79. w karierze. Brakuje mu jeszcze 12, aby wyrównać rekord wszech czasów Schumachera. Jeśli nie zwolni tempa, jeszcze w tym sezonie pobije rekord Niemca. W kalendarzu 2019 pozostało 13 wyścigów.



A jeśli Hamilton zostanie w tym roku mistrzem, będzie właścicielem szóstego tytułu mistrza świata. Schumacher uzbierał ich siedem.



- Obserwujemy w akcji chyba najlepszego kierowcę w historii - przyznał po weekendzie we Francji przełożony mistrza Toto Wolff. - On z każdym rokiem jest coraz lepszy - komplementował dalej.

Wolff przyznał również, że Hamilton nie odpuści, póki nie pobije rekordu Schumachera w liczbie mistrzowskich tytułów. - Jeśli będzie zmotywowany, to przed nim jeszcze cztery, pięć sezonów jazdy - stwierdził boss Mercedesa.



Sam mistrz, dziś 34-latek, jest podobnego zdania. - Michael skończył karierę, gdy miał 38 lat, dlatego mogę spokojnie pojeździć jeszcze z pięć lat - przyznał niedawno.



Pięć lat to sporo, by wymazać z księgi rekordów inne osiągnięcia Niemca:



- najwięcej zwycięstw w jednym Grand Prix (Schumacher osiem razy wygrywał Grand Prix Francji, Hamilton - siedem razy GP Kanady),

- wyścigowe podia (Schumacher - 155, Hamilton - 142)

- wyścigowe hat-tricki, czyli pole position, zwycięstwo na koniec i najszybsze okrążenie (22 i 14).

Klasyfikacja generalna Formuły 1 Zawodnik Team Punkty 1. Lewis Hamilton Mercedes 187 2. Valtteri Bottas Mercedes 151 3. Sebastian Vettel Ferrari 111 4. Max Verstappen Red Bull

100

5. Charles Leclerc Ferrari 87

6. Pierre Gasly Red Bull 36 7. Carlos Sainz McLaren 26

8. Daniel Ricciardo Renault 22

9. Kimi Raikkonen Alfa Romeo 17

10. Kevin Magnussen Haas

14

11. Nico Hulkenberg Renault 14 12. Lando Norris McLaren 13 13. Sergio Perez Racing Point 13 14. Daniił Kwiat Toro Rosso 10 15. Alexander Albon Toro Rosso 7 16. Lance Stroll

Racing Point

6 17. Romain Grosjean Haas 2 18. Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 0 19. Robert Kubica Williams 0 20. George Russell Williams 0