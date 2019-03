Hamilton chce walczyć z rasizmem. "Należy podjąć bardziej rygorystyczne działania"

Pierwszy start Roberta Kubicy po powrocie do Formuły 1 nie był łatwy. Polski kierowca zespołu Williams dojechał na metę w Melbourne jako ostatni. - Dojechałem do mety, a jeszcze dwa lata temu wiele osób nawet nie sądziło, że mogę wystartować w Formule 1 i ukończyć wyścig - komentuje Kubica i po raz kolejny daje dowód swojej wielkiej determinacji. 8 lat temu Polski kierowca miał poważny wypadek podczas rajdu we Włoszech. Nie było pewności, czy kiedykolwiek wróci do pełnej sprawności.

Hamilton był pierwszym czarnoskórym zawodnikiem startującym w królowej sportów motorowych. W Formule 1 zadebiutował w 2007 roku. Przez lata kariery osiągnął największe sukcesy spośród wszystkich brytyjskich kierowców.

Wsparł piłkarzy

Piękne wspomnienia Kubicy. "Robert, fantastycznie, pierwsze pole position naszego zespołu" Zostały tylko... czytaj dalej » Na początku tygodnia Hamilton wyraził swoje poparcie dla czarnoskórych piłkarzy reprezentacji Anglii, którzy byli obrażani na tle rasistowskim w Podgoricy w meczu eliminacji mistrzostw Europy 2020 roku. Część czarnogórskiej publiczności miała naśladować małpie okrzyki, gdy przy piłce byli przede wszystkim Raheem Sterling i Danny Rose. UEFA wszczęła w tej sprawie śledztwo.



Hamilton został zapytany przed zaplanowanym na najbliższy weekend Grand Prix Bahrajnu, czy był zaskoczony incydentami, do jakich doszło w trakcie piłkarskiego spotkania w Czarnogórze.



- To szalone, kiedy się pomyśli, że to jest wciąż bardzo ważny problem - przyznaje Brytyjczyk. - Takie rzeczy dzieją się na całym świecie. Rasizm jest ciągle poważnym problemem. To jest smutne. Wygląda na to, że w najbliższych latach to się nie zmieni - ze smutkiem przewiduje Hamilton.

Trzeba się tym zająć

Zawodnik widzi także pozytywy. - Wspaniale jest widzieć ludzi, którzy wspierają innych w podobnych sytuacjach - zauważa. Hamilton uważa, że nie wolno być obojętnym wobec rasizmu.



- Ludzie po prostu muszą się tym zająć. Należy podjąć bardziej rygorystyczne działania, by sobie z tym poradzić - apeluje wybitny kierowca.