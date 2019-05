Kubica zahaczył o barierkę na treningu. Williams nie zamknął stawki

W końcu! Po wielu tygodniach medialnych spekulacji Williams ogłosił, że Robert Kubica został kierowcą wyścigowym zespołu na sezon 2019. Dla Polaka będzie to powrót do rywalizacji w Formule 1 po ośmiu latach przerwy.

22.11 | W końcu! Po wielu tygodniach medialnych spekulacji Williams ogłosił, że Robert Kubica został kierowcą wyścigowym zespołu na sezon 2019. Dla Polaka będzie to powrót do rywalizacji w Formule 1 po ośmiu latach przerwy.

29.12.18 | - Jeśli chodzi o zespół, to Williams nie miał rewelacyjnego sezonu. Oczekiwania były inne. Bolid nie sprawował się tak, jak powinien. Ale sytuacja może się szybko zmienić. Williams do polowy 2017 roku był czwartą lub piąta siłą w F1. Miejmy nadzieję, że ta sytuacja powróci. Nie będzie to łatwe zadanie. Konkurencja jest ogromna. W Formule 1 nikt nie śpi, a wszyscy pracują. Miejmy nadzieję, że to akurat my zrobimy większy krok naprzód niż nasi konkurenci - powiedział Robert Kubica.

TAK RELACJONOWALIŚMY TRENING W MONAKO

Kubica wraca tam, gdzie otarł się o geniusz. "Czysty pokaz wirtuozerii" To wyścig inny... czytaj dalej » Aktualny lider klasyfikacji generalnej uzyskał czas 1.12,106 i wyprzedził o 0,059 s Holendra Maxa Verstappena z Red Bulla i o 0,072 s Fina Valtteriego Bottasa z Mercedesa. Na kolejnych pozycjach uplasowali się Charles Leclerc (Monako) i Sebastian Vettel (Niemcy) z Ferrari.

Byli wolniejsi

Obaj kierowcy Williamsa tym razem nie zamknęli stawki. George Russell zajął 17. miejsce, a Kubica 18. Polski kierowca stracił do Hamiltona 3,408 s. Gorszy czas od krakowianina uzyskał Kanadyjczyk Lance Stroll. Natomiast Hiszpan Carlos Sainz Jr miał kłopoty z jednostką napędową i przejechał zaledwie cztery okrążenia.



W trakcie sesji Kubica zawadził o barierę i uszkodził lewe skrzydło w bolidzie. Polak zjechał do alei serwisowej, ale to nie było nic poważnego, choć na tor już nie wrócił.



Robert Kubica gets in a spin as he exits Casino Square #MonacoGP#F1pic.twitter.com/CkHKO6lBiX — Formula 1 (@F1) May 23, 2019

Drugi czwartkowy trening rozpocznie się o godzinie 15. W sobotę odbędzie się ostatnia sesja oraz kwalifikacje, a wyścig rozpocznie się o godz. 15.10 w niedzielę.

W dotychczasowych pięciu rundach MŚ Hamilton oraz Bottas za każdym razem zajmowali pierwsze dwie lokaty. W klasyfikacji generalnej Brytyjczyk ma siedem punktów przewagi nad kolegą z zespołu i już 46 nad trzecim Verstappenem. Kubica jest 20. - 0 pkt.



Wyścig o Grand Prix Monako uchodzi za najbardziej prestiżowy w MŚ Formuły 1. Tym razem jednak atmosfera może być stłumiona, ponieważ środowisko tego sportu pogrążone jest w żałobie po Nikim Laudzie. Wybitny austriacki kierowca, mistrz globu w 1975, 1977 i 1984 roku, zmarł w poniedziałek w wieku 70 lat.